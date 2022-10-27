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Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за год - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за год
Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за год - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за год
Президент РФ Владимир Путин, говоря об организационных выводах по итогам текущего года, заявил, что об обновлении нужно думать всегда, но конкретных... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:16
2022-10-27T19:15
владимир путин
политика
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об организационных выводах по итогам текущего года, заявил, что об обновлении нужно думать всегда, но конкретных разочарований нет.Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". В рамках мероприятия модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, произошло ли что-то в России за этот год, что по-настоящему разочаровало президента, и нужны ли соответствующие организационные выводы."Оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете в виду какие-то кадровые решения, это естественный процесс, все время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше - конечно, это естественное дело", - сказал Путин."Но так, чтобы сказать, что кто-то там меня в чем-то разочаровал, и нужно кого-то разгонять - такого нет, конечно", - подчеркнул президент.
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Путин: "Оргвыводы всегда нужны, кадровые решения – это естественный процесс"
Путин: "Оргвыводы всегда нужны, кадровые решения – это естественный процесс"
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владимир путин, политика, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Политика, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:16 27.10.2022 (обновлено: 19:15 27.10.2022)
 
Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за год

Путин отрицательно ответил на вопрос, разочаровало ли его что-то за год

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об организационных выводах по итогам текущего года, заявил, что об обновлении нужно думать всегда, но конкретных разочарований нет.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". В рамках мероприятия модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, произошло ли что-то в России за этот год, что по-настоящему разочаровало президента, и нужны ли соответствующие организационные выводы.
"Оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете в виду какие-то кадровые решения, это естественный процесс, все время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше - конечно, это естественное дело", - сказал Путин.
"Но так, чтобы сказать, что кто-то там меня в чем-то разочаровал, и нужно кого-то разгонять - такого нет, конечно", - подчеркнул президент.
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Владимир ПутинПолитикаРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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