https://ria.ru/20221027/putin-1827296711.html
Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений
Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений
При поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:12
2022-10-27T18:12
2022-10-27T18:30
киев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин."Второе, что важно: при поддержке своих западных кураторов, представители киевского режима публично отказались от выполнения минских соглашений", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/putin-1827299056.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, владимир путин, россия
Киев, Владимир Путин, Россия
18:12 27.10.2022 (обновлено: 18:30 27.10.2022)
Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений
Путин: при поддержке Запада киевский режим публично отказался от Минских соглашений