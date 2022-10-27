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Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений
Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений
При поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:12
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киев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин."Второе, что важно: при поддержке своих западных кураторов, представители киевского режима публично отказались от выполнения минских соглашений", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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киев, владимир путин, россия
Киев, Владимир Путин, Россия
18:12 27.10.2022 (обновлено: 18:30 27.10.2022)
 
Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений

Путин: при поддержке Запада киевский режим публично отказался от Минских соглашений

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Второе, что важно: при поддержке своих западных кураторов, представители киевского режима публично отказались от выполнения минских соглашений", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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