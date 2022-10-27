https://ria.ru/20221027/putin-1827296711.html

Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений

Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: при поддержке Запада Киев публично отказался от Минских соглашений

При поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:12

2022-10-27T18:12

2022-10-27T18:30

киев

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. При поддержке западных кураторов киевский режим публично отказался от минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин."Второе, что важно: при поддержке своих западных кураторов, представители киевского режима публично отказались от выполнения минских соглашений", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827299056.html

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

киев, владимир путин, россия