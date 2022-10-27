https://ria.ru/20221027/putin-1827290187.html
Путин заявил, что тонко чувствует пульс жизни рядового человека
Путин заявил, что тонко чувствует пульс жизни рядового человека - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что тонко чувствует пульс жизни рядового человека
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ассоциирует себя с "низами", всегда очень тонко чувствует, чем живет рядовой человек. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:02
2022-10-27T18:02
2022-10-27T18:52
владимир путин
общество
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ассоциирует себя с "низами", всегда очень тонко чувствует, чем живет рядовой человек.Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления президента модератор сессии Федор Лукьянов спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует - с "верхами" или с "низами"."С "низами", конечно. Я же снизу. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил, семья рабочая. Отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил. У мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей", - ответил президент.Путин рассказал, что его мама работала нянечкой в больнице, дворником, ночным сторожем, потому что не хотела оставлять его в яслях и в детском саду. "Очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек", - добавил он.
https://ria.ru/20220509/shestvie-1787653086.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин объяснил, почему ассоциирует себя с низами общества
Путин объяснил, почему ассоциирует себя с низами общества
2022-10-27T18:02
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Общество, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:02 27.10.2022 (обновлено: 18:52 27.10.2022)
Путин заявил, что тонко чувствует пульс жизни рядового человека
Путин заявил, что всегда тонко чувствует пульс того, чем живет рядовой человек
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ассоциирует себя с "низами", всегда очень тонко чувствует, чем живет рядовой человек.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". После выступления президента модератор сессии Федор Лукьянов
спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует - с "верхами" или с "низами".
"С "низами", конечно. Я же снизу. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил, семья рабочая. Отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил. У мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей", - ответил президент.
Путин рассказал, что его мама работала нянечкой в больнице, дворником, ночным сторожем, потому что не хотела оставлять его в яслях и в детском саду. "Очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек", - добавил он.