https://ria.ru/20221027/putin-1827287736.html
Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу
Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу
Большинство народов мира не хочет мириться с попытками коллективного Запада единолично управлять человечеством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:00
2022-10-27T18:00
2022-10-27T18:36
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Большинство народов мира не хочет мириться с попытками коллективного Запада единолично управлять человечеством, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что в этом - главное противоречие новой эпохи. "Ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика", - пояснил президент.Путин добавил, что такое положение дел чревато глобальными конфликтами или цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе Запада.
https://ria.ru/20221027/putin-1827280387.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, владимир путин, россия
США, Владимир Путин, Россия
18:00 27.10.2022 (обновлено: 18:36 27.10.2022)
Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу
Путин: большинство народов не хочет мириться с попытками Запада управлять человечеством
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Большинство народов мира не хочет мириться с попытками коллективного Запада единолично управлять человечеством, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться", - сказал глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что в этом - главное противоречие новой эпохи. "Ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика", - пояснил президент.
Путин добавил, что такое положение дел чревато глобальными конфликтами или цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе Запада.