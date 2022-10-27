https://ria.ru/20221027/putin-1827287736.html

Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу

Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что большинство народов мира уже не хочет подчиняться Западу

Большинство народов мира не хочет мириться с попытками коллективного Запада единолично управлять человечеством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:00

2022-10-27T18:00

2022-10-27T18:36

сша

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Большинство народов мира не хочет мириться с попытками коллективного Запада единолично управлять человечеством, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что в этом - главное противоречие новой эпохи. "Ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика", - пояснил президент.Путин добавил, что такое положение дел чревато глобальными конфликтами или цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе Запада.

https://ria.ru/20221027/putin-1827280387.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, владимир путин, россия