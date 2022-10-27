https://ria.ru/20221027/putin-1827287535.html
Путин рассказал, что считает основой многополярного устройства
Путин рассказал, что считает основой многополярного устройства - РИА Новости, 27.10.2022
Путин рассказал, что считает основой многополярного устройства
Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей, заявил в четверг президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:59
2022-10-27T17:59
2022-10-27T18:14
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях западных идеологов, ну, некоторых западных идеологов", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, такие пространства и являются основой многополярного мироустройства."Из их диалога и рождается подлинное единство человечества. Гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях некоторых западных идеологов", - добавил Путин.По его словам, "единство человечества не строится по команде: делай как я, будь как я"."Оно формируется с учетом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20221027/demokratiya-1827290993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:568:2048:2104_1920x0_80_0_0_dafde30bffd5d41d29bae6c39bc8f4bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
17:59 27.10.2022 (обновлено: 18:14 27.10.2022)
Путин рассказал, что считает основой многополярного устройства
Путин: механизмы больших пространств являются основой многополярного мироустройства
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях западных идеологов, ну, некоторых западных идеологов", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, такие пространства и являются основой многополярного мироустройства.
"Из их диалога и рождается подлинное единство человечества. Гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях некоторых западных идеологов", - добавил Путин.
По его словам, "единство человечества не строится по команде: делай как я, будь как я".
"Оно формируется с учетом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире", - отметил президент РФ.