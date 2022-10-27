https://ria.ru/20221027/putin-1827287535.html

Путин рассказал, что считает основой многополярного устройства

Путин рассказал, что считает основой многополярного устройства - РИА Новости, 27.10.2022

Путин рассказал, что считает основой многополярного устройства

Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей, заявил в четверг президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:59

2022-10-27T17:59

2022-10-27T18:14

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях западных идеологов, ну, некоторых западных идеологов", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, такие пространства и являются основой многополярного мироустройства."Из их диалога и рождается подлинное единство человечества. Гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях некоторых западных идеологов", - добавил Путин.По его словам, "единство человечества не строится по команде: делай как я, будь как я"."Оно формируется с учетом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20221027/demokratiya-1827290993.html

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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире