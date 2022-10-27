https://ria.ru/20221027/putin-1827284353.html

К России никогда не получится применить сценарий уничтожения, заявил Путин

К России никогда не получится применить сценарий уничтожения, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

К России никогда не получится применить сценарий уничтожения, заявил Путин

В отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:52

2022-10-27T17:52

2022-10-27T18:02

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей, заявил президент России Владимир Путин.Ранее президент заявил, что цель политики Запада - превратить Россию в инструмент для реализации своих собственных геополитических целей."Не получилось, и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/evraziya-1827287401.html

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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире