https://ria.ru/20221027/putin-1827284353.html
К России никогда не получится применить сценарий уничтожения, заявил Путин
К России никогда не получится применить сценарий уничтожения, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
К России никогда не получится применить сценарий уничтожения, заявил Путин
В отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:52
2022-10-27T17:52
2022-10-27T18:02
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей, заявил президент России Владимир Путин.Ранее президент заявил, что цель политики Запада - превратить Россию в инструмент для реализации своих собственных геополитических целей."Не получилось, и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
17:52 27.10.2022 (обновлено: 18:02 27.10.2022)
К России никогда не получится применить сценарий уничтожения, заявил Путин
Путин: в отношении России никогда не получится применить сценарий уничтожения