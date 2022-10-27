https://ria.ru/20221027/putin-1827282980.html
"Посеявший ветер пожнет бурю": Путин выступил на заседании клуба "Валдай"
"Посеявший ветер пожнет бурю": Путин выступил на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 27.10.2022
"Посеявший ветер пожнет бурю": Путин выступил на заседании клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:00
2022-10-27T18:00
2022-10-27T19:45
политика
владимир путин
россия
украина
сша
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Ключевые моменты из речи российского лидера — в материале РИА Новости.Россия не будет мириться с диктатом"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть"."Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то что он по-прежнему пытается надавить на всех"."Не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий (уничтожение или превращение в инструмент для достижения чужих целей. — Прим. ред.)".Охамели"Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот один из них привел к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего"."Здесь все взрослые люди: большинство из вас, присутствующих в этом зале, понимает, о чем я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на практике. Финансовая, политическая, информационная поддержка. Все мы это переживали. Больше того — не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту грозу"."Цап-царап""Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов, сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманили наши золотовалютные резервы"."Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы — все, местный производитель лег и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня".Переговоры неизбежны"Уверенность в своей непогрешимости — это очень опасное состояние, от него один шаг до желания самих "непогрешимых" просто уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, "отменить". Давайте хотя бы вдумаемся в значение этого слова: даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества никому и в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов и своих оппонентов"."Уважение к особенностям народов и цивилизаций — в интересах каждого. На самом деле это и в интересах так называемого Запада: теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться к этому нужно с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных"."Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов, — так тому и быть, да пускай делают что хотят! Но вот на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении".Кризисы системные и доктринальные"Запад в последние годы — и особенно в последние месяцы — предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового-то уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков"."В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер: он затрагивает всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения — пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным".Не альянс, а конгломерат"Так называемый Запад — условно, конечно: там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы — и особенно в последние месяцы — предпринял ряд шагов на обострение"."Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят — именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения".Эра Евразии"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть"."Убежден: народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой"."Естественно, частью большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность — Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других. Что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными"."Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях западных идеологов, ну некоторых западных идеологов"."Рука" Кремля"Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот что из России ни исходит — это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие?""Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля".
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html
https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
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РИА Новости
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Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" 2022
Владимир Путин принимает участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.
2022-10-27T18:00
true
PT42M09S
"Охамели совсем!" – Путин о поддержке Западом переворота на Украине
"Охамели совсем!" – Путин о поддержке Западом переворота на Украине
2022-10-27T18:00
true
PT0M57S
Путин: "Западу придется все равно начать диалог, чем раньше, тем лучше"
Путин: "Западу придется все равно начать диалог, чем раньше, тем лучше"
2022-10-27T18:00
true
PT0M19S
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Путин о политике США как гегемона: "Абсолютно ошибочная, просто в никуда"
Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин.
2022-10-27T18:00
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, украина, сша
Политика, Владимир Путин, Россия, Украина, США
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ключевые моменты из речи российского лидера — в материале РИА Новости.
Россия не будет мириться с диктатом
"Никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить".
Владимир Путин
Президент России
"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть".
"Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то что он по-прежнему пытается надавить на всех".
"Не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий (уничтожение или превращение в инструмент для достижения чужих целей. — Прим. ред.)".
"Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот один из них привел к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего".
"Ошибочная политика (США. — Прим. ред.) абсолютно, в никуда просто. Пускай. Это тоже их выбор. Убежден: народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить все большую и большую цену".
Владимир Путин
Президент России
"Здесь все взрослые люди: большинство из вас, присутствующих в этом зале, понимает, о чем я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на практике. Финансовая, политическая, информационная поддержка. Все мы это переживали. Больше того — не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту грозу".
"Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов, сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманили наши золотовалютные резервы".
"Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы — все, местный производитель лег и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня".
"Я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, потому убежден, что рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше, разумеется".
Владимир Путин
Президент России
"Уверенность в своей непогрешимости — это очень опасное состояние, от него один шаг до желания самих "непогрешимых" просто уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, "отменить". Давайте хотя бы вдумаемся в значение этого слова: даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества никому и в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов и своих оппонентов".
"В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи: Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии".
Владимир Путин
Президент России
"Уважение к особенностям народов и цивилизаций — в интересах каждого. На самом деле это и в интересах так называемого Запада: теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться к этому нужно с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных".
"Многополярность — это единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность".
Владимир Путин
Президент России
"Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов, — так тому и быть, да пускай делают что хотят! Но вот на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении".
Кризисы системные и доктринальные
"Запад в последние годы — и особенно в последние месяцы — предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового-то уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков".
"Последнее, конечно, было сделано не специально — здесь нет никаких сомнений, — а в силу ряда системных ошибок. Вот как раз тех западных властей, о которых я упоминал. Плюс к этому — уничтожение общеевропейских газопроводов. Это вообще запредельная вещь, но тем не менее мы являемся свидетелями этих печальных событий".
Владимир Путин
Президент России
"В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер: он затрагивает всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения — пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным".
"Так называемый Запад — условно, конечно: там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы — и особенно в последние месяцы — предпринял ряд шагов на обострение".
"Упрощение, стирание всех и всяких различий стали чуть ли не сущностью современного Запада. Что стоит за таким упрощением? Прежде всего это исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать, блокировать свободное развитие других цивилизаций. Есть здесь и прямой, меркантильный, конечно, интерес".
Владимир Путин
Президент России
"Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят — именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения".
"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть".
"У них (США. — Прим. ред.) нет идей созидания позитивного развития, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования. Убежден: настоящая демократия в многополярном мире прежде всего предполагает возможность любого народа, хочу это подчеркнуть, любого общества, любой цивилизации выбирать свой собственный путь, собственную социальную и политическую системы".
Владимир Путин
Президент России
"Убежден: народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой".
"Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны".
Владимир Путин
Президент России
"Естественно, частью большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность — Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других. Что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными".
"Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях западных идеологов, ну некоторых западных идеологов".
"Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот что из России ни исходит — это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие?"
"Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля".