https://ria.ru/20221027/putin-1827282980.html

"Посеявший ветер пожнет бурю": Путин выступил на заседании клуба "Валдай"

"Посеявший ветер пожнет бурю": Путин выступил на заседании клуба "Валдай" - РИА Новости, 27.10.2022

"Посеявший ветер пожнет бурю": Путин выступил на заседании клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:00

2022-10-27T18:00

2022-10-27T19:45

политика

владимир путин

россия

украина

сша

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Ключевые моменты из речи российского лидера — в материале РИА Новости.Россия не будет мириться с диктатом"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть"."Если раньше с той же Америкой позволяли спорить лишь немногие страны и это выглядело чуть ли не как сенсация, то теперь уже обыденность, когда самые разные государства отказывают Вашингтону в его безосновательных требованиях, несмотря на то что он по-прежнему пытается надавить на всех"."Не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий (уничтожение или превращение в инструмент для достижения чужих целей. — Прим. ред.)".Охамели"Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот один из них привел к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего"."Здесь все взрослые люди: большинство из вас, присутствующих в этом зале, понимает, о чем я говорю. Мы же знаем, что именно так оно и было на практике. Финансовая, политическая, информационная поддержка. Все мы это переживали. Больше того — не только активно поддерживал террористов на территории России, но и во многом взрастил эту грозу"."Цап-царап""Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов, сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманили наши золотовалютные резервы"."Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы — все, местный производитель лег и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала. Это не прогресс, а закабаление, сведение экономик до примитивного уровня".Переговоры неизбежны"Уверенность в своей непогрешимости — это очень опасное состояние, от него один шаг до желания самих "непогрешимых" просто уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, "отменить". Давайте хотя бы вдумаемся в значение этого слова: даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества никому и в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов и своих оппонентов"."Уважение к особенностям народов и цивилизаций — в интересах каждого. На самом деле это и в интересах так называемого Запада: теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться к этому нужно с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных"."Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов, — так тому и быть, да пускай делают что хотят! Но вот на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении".Кризисы системные и доктринальные"Запад в последние годы — и особенно в последние месяцы — предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового-то уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков"."В современном мире отсидеться вряд ли получится. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Кризис действительно приобрел глобальный характер: он затрагивает всех, тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или же всем вместе попытаться найти решения — пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным".Не альянс, а конгломерат"Так называемый Запад — условно, конечно: там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы — и особенно в последние месяцы — предпринял ряд шагов на обострение"."Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят — именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения".Эра Евразии"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть"."Убежден: народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену. На месте этих западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой"."Естественно, частью большой Евразии могла бы быть и ее западная оконечность — Европа. Но многим ее лидерам мешает убежденность, что европейцы лучше других. Что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными"."Россия считает важным активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга. Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства, экономическая основа. Из их диалога и рождается подлинное единство человечества, гораздо более сложное, самобытное и многомерное, чем в упрощенных представлениях западных идеологов, ну некоторых западных идеологов"."Рука" Кремля"Теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной, пропагандой и угрозой демократии. Вот что из России ни исходит — это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите, неужели мы такие всемогущие?""Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля".

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20221018/amerika-1824717827.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

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Выступление Путина на заседании клуба "Валдай" 2022 Владимир Путин принимает участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Валдай" проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году. 2022-10-27T18:00 true PT42M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

политика, владимир путин, россия, украина, сша