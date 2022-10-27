https://ria.ru/20221027/putin-1827282871.html
Путин: Россия не бросает вызов западным элитам
Путин: Россия не бросает вызов западным элитам - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия не бросает вызов западным элитам
Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:49
2022-10-27T17:49
2022-10-27T18:53
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие", - сказал, он выступая на Валдайском форуме.
https://ria.ru/20221027/putin-1827280387.html
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Путин: Россия не бросает вызов западным элитам
Путин: РФ не бросает вызов западным элитам
2022-10-27T17:49
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
17:49 27.10.2022 (обновлено: 18:53 27.10.2022)
Путин: Россия не бросает вызов западным элитам
Путин: Россия не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование