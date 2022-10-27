https://ria.ru/20221027/putin-1827282871.html

Путин: Россия не бросает вызов западным элитам

Путин: Россия не бросает вызов западным элитам - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: Россия не бросает вызов западным элитам

Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:49

2022-10-27T17:49

2022-10-27T18:53

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие", - сказал, он выступая на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20221027/putin-1827280387.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, политика, владимир путин