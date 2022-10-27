Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/putin-1827280387.html
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной
Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:43
2022-10-27T18:54
сша
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827296378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d4e5cbb308c21ff2bf3548ce7244be5.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин."Ошибочная политика абсолютно, в никуда просто. Пускай. Это тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить все большую и большую цену", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что на месте западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой.
https://ria.ru/20221027/elity-1827281995.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о политике США как гегемона: "Абсолютно ошибочная, просто в никуда"
Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин.
2022-10-27T17:43
true
PT1M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827296378_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47d5030cefae47d8d30757015735db93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, владимир путин, россия
США, Владимир Путин, Россия
17:43 27.10.2022 (обновлено: 18:54 27.10.2022)
 
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной

Путин: политика США как гегемона абсолютно ошибочна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин.
"Ошибочная политика абсолютно, в никуда просто. Пускай. Это тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить все большую и большую цену", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что на месте западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:47
Путин призвал западные элиты задуматься о последствиях сохранения гегемонии
 
СШАВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала