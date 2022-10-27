https://ria.ru/20221027/putin-1827280387.html
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной
Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:43
2022-10-27T17:43
2022-10-27T18:54
сша
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин."Ошибочная политика абсолютно, в никуда просто. Пускай. Это тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить все большую и большую цену", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что на месте западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой.
https://ria.ru/20221027/elity-1827281995.html
сша
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о политике США как гегемона: "Абсолютно ошибочная, просто в никуда"
Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин.
2022-10-27T17:43
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PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, владимир путин, россия
США, Владимир Путин, Россия
17:43 27.10.2022 (обновлено: 18:54 27.10.2022)
Путин назвал политику США как гегемона ошибочной
Путин: политика США как гегемона абсолютно ошибочна
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин.
"Ошибочная политика абсолютно, в никуда просто. Пускай. Это тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить все большую и большую цену", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что на месте западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой.