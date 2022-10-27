https://ria.ru/20221027/putin-1827280387.html

Путин назвал политику США как гегемона ошибочной

Путин назвал политику США как гегемона ошибочной - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал политику США как гегемона ошибочной

Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:43

2022-10-27T17:43

2022-10-27T18:54

сша

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин."Ошибочная политика абсолютно, в никуда просто. Пускай. Это тоже их выбор. Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить все большую и большую цену", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что на месте западных элит серьезно задумался бы над такой перспективой.

https://ria.ru/20221027/elity-1827281995.html

сша

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о политике США как гегемона: "Абсолютно ошибочная, просто в никуда" Политика США как гегемона абсолютно ошибочна, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, заявил президент России Владимир Путин. 2022-10-27T17:43 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, владимир путин, россия