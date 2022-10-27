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Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин
Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин
Запад превращается в меньшинство, но его права должны быть обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии Международного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:42
2022-10-27T17:57
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад превращается в меньшинство, но его права должны быть обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Уважение к особенностям народов и цивилизаций в интересах каждого. На самом деле это и в интересах так называемого Запада - теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться к этому нужно с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных", - сказал он.Президент России отметил, что Запад имеет право на любые кажущиеся другим странными "ценности", но не должен их никому навязывать."Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов - так тому и быть, да пускай делают что хотят! Но вот на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221027/putin-1827282871.html
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владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:42 27.10.2022 (обновлено: 17:57 27.10.2022)
 
Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин

Путин: Запад превращается в меньшинство, но его права должны быть обеспечены

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад превращается в меньшинство, но его права должны быть обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Уважение к особенностям народов и цивилизаций в интересах каждого. На самом деле это и в интересах так называемого Запада - теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться к этому нужно с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных", - сказал он.
Президент России отметил, что Запад имеет право на любые кажущиеся другим странными "ценности", но не должен их никому навязывать.
"Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов - так тому и быть, да пускай делают что хотят! Но вот на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении", - подчеркнул Путин.
Путин: Россия не бросает вызов западным элитам - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:49
Путин: Россия не бросает вызов западным элитам
 
Владимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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