https://ria.ru/20221027/putin-1827279679.html

Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин

Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Запад, теряя превосходство, превращается в меньшинство, заявил Путин

Запад превращается в меньшинство, но его права должны быть обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии Международного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:42

2022-10-27T17:42

2022-10-27T17:57

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад превращается в меньшинство, но его права должны быть обеспечены, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Уважение к особенностям народов и цивилизаций в интересах каждого. На самом деле это и в интересах так называемого Запада - теряя превосходство, он быстро превращается в меньшинство на мировой арене, и, безусловно, право этого западного меньшинства на собственное культурное своеобразие, безусловно, хочу это подчеркнуть, должно быть обеспечено. Относиться к этому нужно с уважением, но, подчеркну, наравне с правами всех остальных", - сказал он.Президент России отметил, что Запад имеет право на любые кажущиеся другим странными "ценности", но не должен их никому навязывать."Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятка гендеров и гей-парадов - так тому и быть, да пускай делают что хотят! Но вот на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221027/putin-1827282871.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"