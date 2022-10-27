https://ria.ru/20221027/putin-1827272364.html
Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин
Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин
Любая критика в адрес оппонентов РФ воспринимается как происки Кремля, это бред, нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:43
россия
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая критика в адрес оппонентов РФ воспринимается как происки Кремля, это бред, нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин."Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-ниубдь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/zapad-1827279803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:31 27.10.2022 (обновлено: 17:43 27.10.2022)
Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин
Президент Путин призвал Запад не сваливать всю вину на козни Кремля