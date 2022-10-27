https://ria.ru/20221027/putin-1827272364.html

Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин

Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин

Любая критика в адрес оппонентов РФ воспринимается как происки Кремля, это бред, нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:31

2022-10-27T17:31

2022-10-27T17:43

россия

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая критика в адрес оппонентов РФ воспринимается как происки Кремля, это бред, нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин."Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-ниубдь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/zapad-1827279803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"