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Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин
Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин
Любая критика в адрес оппонентов РФ воспринимается как происки Кремля, это бред, нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:31
2022-10-27T17:43
россия
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая критика в адрес оппонентов РФ воспринимается как происки Кремля, это бред, нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин."Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-ниубдь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:31 27.10.2022 (обновлено: 17:43 27.10.2022)
 
Запад воспринимает любую критику как происки Кремля, заявил Путин

Президент Путин призвал Запад не сваливать всю вину на козни Кремля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Любая критика в адрес оппонентов РФ воспринимается как происки Кремля, это бред, нельзя все сваливать на "козни" Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
"Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, "рука" Кремля. Это бред какой-то, до чего скатились-то? Хоть мозгами-то пошевелите, поинтересней что-ниубдь изложите, свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на "козни" Кремля", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин о ценностях Запада: пусть делают что хотят, но не имеют права требовать этого от других - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 17:42
Запад не должен требовать от других соблюдать свои ценности, заявил Путин
 
РоссияВладимир ПутинВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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