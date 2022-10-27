https://ria.ru/20221027/putin-1827269675.html
Даже в Холодную войну никто не отрицал культуру оппонентов, заявил Путин
Даже в Холодную войну никто не отрицал культуру оппонентов, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Даже в Холодную войну никто не отрицал культуру оппонентов, заявил Путин
Даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов, заявил в четверг в ходе пленарной сессии РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:30
2022-10-27T17:30
2022-10-27T17:48
владимир путин
культура
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов, заявил в четверг в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин."Уверенность в своей непогрешимости - это очень опасное состояние, от него один шаг до желания самих "непогрешимых" просто уничтожить тех, кто им не нравится, как они говорят, "отменить". Давайте хотя бы вдумаемся в значение этого слова: даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества никому даже в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов и своих оппонентов", - сказал он.
https://ria.ru/20220814/kultura-1809526689.html
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Путин: "В разгар "Холодной войны" никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства"
Путин: "В разгар "Холодной войны" никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства"
2022-10-27T17:30
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PT0M15S
РИА Новости
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владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
Владимир Путин, Культура, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Россия
17:30 27.10.2022 (обновлено: 17:48 27.10.2022)
Даже в Холодную войну никто не отрицал культуру оппонентов, заявил Путин
Путин: даже в разгар Холодной войны никто не отрицал искусство и культуру своих оппонентов