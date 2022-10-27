https://ria.ru/20221027/putin-1827266674.html

В последнее время Запад предпринял шаги на обострение, заявил Путин

В последнее время Запад предпринял шаги на обострение, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

В последнее время Запад предпринял шаги на обострение, заявил Путин

Запад предпринял ряд шагов на обострение, среди которых разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:23

2022-10-27T17:23

2022-10-27T17:34

в мире

украина

владимир путин

тайвань

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад предпринял ряд шагов на обострение, среди которых разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков, заявил президент РФ Владимир Путин."Запад в последние годы, и особенно - в последние месяцы, предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового-то уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава государства уточнил, что дестабилизация рынков - последствие системных ошибок."Последнее, конечно, было сделано не специально - здесь нет никаких сомнений - а в силу ряда системных ошибок как раз тех западных властей, о которых я уже упоминал", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827268844.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир путин, тайвань, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"