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Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил
Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил
Власть предержащие хотят жить без всяких правил, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в мире. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:20
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власть предержащие хотят жить без всяких правил, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в мире.По его словам, не раз говорилось о сдвигах, которые происходят в мире, рисках деградации мировых институтов, размывании принципов коллективной безопасности, подмене международного права так называемыми правилами."Хотел сказать: понятно кем придуманными, но, пожалуй, и это неточно. Вообще непонятно, кем придуманными, на чем основаны эти правила, что внутри этих правил. Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило, чтобы власть предержащие сейчас о власти говорили, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил и все им было позволено, все бы сходило с рук, чего бы они ни делали", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Валдай".
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
17:20 27.10.2022 (обновлено: 17:31 27.10.2022)
 
Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил

Путин заявил, что власть предержащие хотят жить без всяких правил

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власть предержащие хотят жить без всяких правил, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в мире.
По его словам, не раз говорилось о сдвигах, которые происходят в мире, рисках деградации мировых институтов, размывании принципов коллективной безопасности, подмене международного права так называемыми правилами.
"Хотел сказать: понятно кем придуманными, но, пожалуй, и это неточно. Вообще непонятно, кем придуманными, на чем основаны эти правила, что внутри этих правил. Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило, чтобы власть предержащие сейчас о власти говорили, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил и все им было позволено, все бы сходило с рук, чего бы они ни делали", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Валдай".
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