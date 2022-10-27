https://ria.ru/20221027/putin-1827265744.html

Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил

Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: власть предержащие хотят жить без всяких правил

Власть предержащие хотят жить без всяких правил, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в мире. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:20

2022-10-27T17:20

2022-10-27T17:31

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Власть предержащие хотят жить без всяких правил, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в мире.По его словам, не раз говорилось о сдвигах, которые происходят в мире, рисках деградации мировых институтов, размывании принципов коллективной безопасности, подмене международного права так называемыми правилами."Хотел сказать: понятно кем придуманными, но, пожалуй, и это неточно. Вообще непонятно, кем придуманными, на чем основаны эти правила, что внутри этих правил. Судя по всему, есть только попытка утвердить одно правило, чтобы власть предержащие сейчас о власти говорили, я говорю о глобальной власти, имели возможность жить вообще без всяких правил и все им было позволено, все бы сходило с рук, чего бы они ни делали", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Валдай".

https://ria.ru/20221027/putin-1827269675.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия