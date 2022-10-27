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Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ - РИА Новости, 27.10.2022
Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:45
2022-10-27T14:58
политика
одкб
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября, сообщила организация. На ней будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии организации, направленной 15 сентября в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе."Да, планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие в сессии президент России.
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политика, одкб, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, ОДКБ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
14:45 27.10.2022 (обновлено: 14:58 27.10.2022)
 
Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ

Президент России Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября, сообщила организация. На ней будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии организации, направленной 15 сентября в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.
"Да, планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие в сессии президент России.
Заседание сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 03:34
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
ПолитикаОДКБВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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