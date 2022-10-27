https://ria.ru/20221027/putin-1827202852.html

Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ

Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ - РИА Новости, 27.10.2022

Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:45

2022-10-27T14:45

2022-10-27T14:58

политика

одкб

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября, сообщила организация. На ней будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии организации, направленной 15 сентября в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе."Да, планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие в сессии президент России.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788303637.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, одкб, владимир путин, дмитрий песков, россия