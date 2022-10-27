https://ria.ru/20221027/putin-1827202852.html
Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ - РИА Новости, 27.10.2022
Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:45
2022-10-27T14:45
2022-10-27T14:58
политика
одкб
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября, сообщила организация. На ней будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии организации, направленной 15 сентября в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе."Да, планирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие в сессии президент России.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788303637.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:568:2048:2104_1920x0_80_0_0_dafde30bffd5d41d29bae6c39bc8f4bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, одкб, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, ОДКБ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
14:45 27.10.2022 (обновлено: 14:58 27.10.2022)
Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ
Президент России Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ в пятницу