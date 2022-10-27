Рейтинг@Mail.ru
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/putin-1827100078.html
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине
Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США. "Не только РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:04
2022-10-27T10:23
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США. "Не только Украина, но и многие государства — слуги США — представляют собой их дипломатические инструменты", — написал один из комментаторов. "США используют Украину для сдерживания России", — поддержал другой. "Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", — отметил третий. "Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", — заявил пользователь. "Как лидеры страны могут сосредоточиться на служении своим гражданам, когда их интересы находятся за границей?" — задался вопросом читатель. Накануне, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет, а США используют ее как таран против России. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/ssha-1827091773.html
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827074970.html
россия
сша
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:568:2048:2104_1920x0_80_0_0_dafde30bffd5d41d29bae6c39bc8f4bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, сша, украина, китай
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Китай
10:04 27.10.2022 (обновлено: 10:23 27.10.2022)
 
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине

Читатели "Гуаньча" поддержали слова Путина о месте Украины в международной политике

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США.

"Не только Украина, но и многие государства — слуги США — представляют собой их дипломатические инструменты", — написал один из комментаторов.
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
09:22
США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ
"США используют Украину для сдерживания России", — поддержал другой.
"Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", — отметил третий.
"Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", — заявил пользователь.
"Как лидеры страны могут сосредоточиться на служении своим гражданам, когда их интересы находятся за границей?" — задался вопросом читатель.
Накануне, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет, а США используют ее как таран против России.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
04:34
В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала