https://ria.ru/20221027/putin-1827100078.html

Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине

Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине - РИА Новости, 27.10.2022

Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине

Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США. "Не только РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:04

2022-10-27T10:04

2022-10-27T10:23

в мире

владимир путин

россия

сша

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китай

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США. "Не только Украина, но и многие государства — слуги США — представляют собой их дипломатические инструменты", — написал один из комментаторов. "США используют Украину для сдерживания России", — поддержал другой. "Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", — отметил третий. "Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", — заявил пользователь. "Как лидеры страны могут сосредоточиться на служении своим гражданам, когда их интересы находятся за границей?" — задался вопросом читатель. Накануне, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет, а США используют ее как таран против России. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827091773.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827074970.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, сша, украина, китай