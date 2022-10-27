https://ria.ru/20221027/putin-1827100078.html
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине
Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США. "Не только РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:04
2022-10-27T10:04
2022-10-27T10:23
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:669:2048:1821_1920x0_80_0_0_691c90ffdf258b0b16d3bffc6fc1891d.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США. "Не только Украина, но и многие государства — слуги США — представляют собой их дипломатические инструменты", — написал один из комментаторов. "США используют Украину для сдерживания России", — поддержал другой. "Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", — отметил третий. "Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", — заявил пользователь. "Как лидеры страны могут сосредоточиться на служении своим гражданам, когда их интересы находятся за границей?" — задался вопросом читатель. Накануне, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет, а США используют ее как таран против России. Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/ssha-1827091773.html
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827074970.html
россия
сша
украина
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824105843_0:568:2048:2104_1920x0_80_0_0_dafde30bffd5d41d29bae6c39bc8f4bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, сша, украина, китай
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Китай
10:04 27.10.2022 (обновлено: 10:23 27.10.2022)
Китайцы поддержали жесткое заявление Путина об Украине
Читатели "Гуаньча" поддержали слова Путина о месте Украины в международной политике
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
согласились с президентом России Владимиром Путиным в том, что Украина стала инструментом внешней политики США.
"Не только Украина, но и многие государства — слуги США — представляют собой их дипломатические инструменты", — написал один из комментаторов.
"США используют Украину для сдерживания России", — поддержал другой.
"Американцы действительно готовы пойти на все, чтобы достичь своих целей", — отметил третий.
"Украина ставит военную драму под предводительством США, актеры играют на сцене, а за кулисами погибают люди", — заявил пользователь.
"Как лидеры страны могут сосредоточиться на служении своим гражданам, когда их интересы находятся за границей?" — задался вопросом читатель.
Накануне, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет, а США используют ее как таран против России.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины
. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.