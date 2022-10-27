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В Москве досрочно запустили движение по путепроводу в районе "Саларьево"
В Москве досрочно запустили движение по путепроводу в районе "Саларьево" - РИА Новости, 27.10.2022
В Москве досрочно запустили движение по путепроводу в районе "Саларьево"
Движение по путепроводу в районе ТПУ "Саларьево" запустили досрочно, он связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова, сообщил в своем Telegram-канале мэр... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:11
2022-10-27T17:11
2022-10-27T17:11
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Движение по путепроводу в районе ТПУ "Саларьево" запустили досрочно, он связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Открыли движение по путепроводу в районе транспортно-пересадочного узла "Саларьево". Он связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова. Новая дорога облегчит проезд для жителей Сосенского, Московского и Мосрентгена - это больше 120 тысяч человек. Также комфортнее станет подъезд к самому ТПУ", - сообщил Собянин.По его словам, вместе с путепроводом построили 1,8 километра дорог: три съезда с Киевского шоссе в обе стороны и боковой проезд вдоль него. Территорию у развязки благоустроили, высадили деревья и кустарники."За несколько лет мы построили три путепровода в районе Саларьево. Сегодня запустили дорогу досрочно", - добавил он.
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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, мосрентген, саларьево (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва, Мосрентген, Саларьево (Москва)
В Москве досрочно запустили движение по путепроводу в районе "Саларьево"
Собянин: движение между Киевским шоссе и улицей Адмирала Корнилова запустили досрочно