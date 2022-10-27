https://ria.ru/20221027/puteprovod-1827259033.html

В Москве досрочно запустили движение по путепроводу в районе "Саларьево"

В Москве досрочно запустили движение по путепроводу в районе "Саларьево" - РИА Новости, 27.10.2022

В Москве досрочно запустили движение по путепроводу в районе "Саларьево"

Движение по путепроводу в районе ТПУ "Саларьево" запустили досрочно, он связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова, сообщил в своем Telegram-канале мэр... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:11

2022-10-27T17:11

2022-10-27T17:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

мосрентген

саларьево (москва)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Движение по путепроводу в районе ТПУ "Саларьево" запустили досрочно, он связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Открыли движение по путепроводу в районе транспортно-пересадочного узла "Саларьево". Он связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корнилова. Новая дорога облегчит проезд для жителей Сосенского, Московского и Мосрентгена - это больше 120 тысяч человек. Также комфортнее станет подъезд к самому ТПУ", - сообщил Собянин.По его словам, вместе с путепроводом построили 1,8 километра дорог: три съезда с Киевского шоссе в обе стороны и боковой проезд вдоль него. Территорию у развязки благоустроили, высадили деревья и кустарники."За несколько лет мы построили три путепровода в районе Саларьево. Сегодня запустили дорогу досрочно", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20221027/stroitelstvo-1827188410.html

москва

мосрентген

саларьево (москва)

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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, мосрентген, саларьево (москва)