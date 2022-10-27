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В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители

В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители - РИА Новости, 27.10.2022

В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители

Сотни рабочих и членов профсоюзов приняли участие в акции протеста против роста цен на газ и электроэнергию. Активисты требовали помощи правительства пострадавшим предприятиям и работникам.

2022-10-27T21:28

2022-10-27T21:28

2022-10-27T21:28

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В конце сентября Управление по регулированию энергетики Италии (Arera) заявило, что в третьем квартале 2022 года единая национальная цена на электроэнергию почти удвоилась по сравнению со вторым кварталом и увеличилась в четыре раза за тот же период 2021 года.

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В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители Сотни рабочих и членов профсоюзов приняли участие в акции протеста против роста цен на газ и электроэнергию. Активисты требовали вмешательства правительства и оказания помощи пострадавшим предприятиям и работникам. В конце сентября Управление по регулированию энергетики Италии (Arera) заявило, что в третьем квартале 2022 года единая национальная цена на электроэнергию почти удвоилась по сравнению со вторым кварталом и увеличилась в четыре раза за тот же период 2021 года. 2022-10-27T21:28 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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протесты, европа, катания, видео, видео