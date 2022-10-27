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В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители
В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители - РИА Новости, 27.10.2022
В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители
Сотни рабочих и членов профсоюзов приняли участие в акции протеста против роста цен на газ и электроэнергию. Активисты требовали помощи правительства пострадавшим предприятиям и работникам.
2022-10-27T21:28
2022-10-27T21:28
2022-10-27T21:28
протесты
европа
катания
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В конце сентября Управление по регулированию энергетики Италии (Arera) заявило, что в третьем квартале 2022 года единая национальная цена на электроэнергию почти удвоилась по сравнению со вторым кварталом и увеличилась в четыре раза за тот же период 2021 года.
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РИА Новости
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В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители
Сотни рабочих и членов профсоюзов приняли участие в акции протеста против роста цен на газ и электроэнергию. Активисты требовали вмешательства правительства и оказания помощи пострадавшим предприятиям и работникам.
В конце сентября Управление по регулированию энергетики Италии (Arera) заявило, что в третьем квартале 2022 года единая национальная цена на электроэнергию почти удвоилась по сравнению со вторым кварталом и увеличилась в четыре раза за тот же период 2021 года.
2022-10-27T21:28
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PT0M53S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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протесты, европа, катания, видео, видео
Протесты, Европа, Катания, Видео
В итальянской Катании протестуют против роста цен на энергоносители
Сотни рабочих и членов профсоюзов приняли участие в акции протеста против роста цен на газ и электроэнергию. Активисты требовали помощи правительства пострадавшим предприятиям и работникам.