https://ria.ru/20221027/prostranstvo-1827364755.html
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы
Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:07
2022-10-27T21:07
2022-10-27T21:07
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, что Россия могла бы сделать, чтобы создать пространство, свободное от незаконных санкций."Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, создает, собственно говоря, в известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами", - ответил президент РФ.
https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825936883.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы
Путин: Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, что Россия могла бы сделать, чтобы создать пространство, свободное от незаконных санкций.
"Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, создает, собственно говоря, в известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами", - ответил президент РФ.