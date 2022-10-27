Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/prostranstvo-1827364755.html
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы
Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:07
2022-10-27T21:07
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827350125_0:260:3047:1974_1920x0_80_0_0_2f236873ebb82880137ee9040ad0a0fa.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, что Россия могла бы сделать, чтобы создать пространство, свободное от незаконных санкций."Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, создает, собственно говоря, в известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами", - ответил президент РФ.
https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825936883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827350125_133:200:2597:2048_1920x0_80_0_0_89d4c16aec7a62bb7cf6e634942bc2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
21:07 27.10.2022
 
Путин заявил, что Россия создает пространство свободы

Путин: Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, что Россия могла бы сделать, чтобы создать пространство, свободное от незаконных санкций.
"Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, создает, собственно говоря, в известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами", - ответил президент РФ.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 17:34
В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию
 
Владимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала