https://ria.ru/20221027/prostranstvo-1827364755.html

Путин заявил, что Россия создает пространство свободы

Путин заявил, что Россия создает пространство свободы - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что Россия создает пространство свободы

Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:07

2022-10-27T21:07

2022-10-27T21:07

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827350125_0:260:3047:1974_1920x0_80_0_0_2f236873ebb82880137ee9040ad0a0fa.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия, противодействуя санкциям, создает пространство свободы, чтобы можно было не бояться санкционного давления, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путина спросили, что Россия могла бы сделать, чтобы создать пространство, свободное от незаконных санкций."Россия, противодействуя тем санкциям, которые были введены в отношении нее, создает, собственно говоря, в известном смысле пространство свободы для того, чтобы можно было не бояться санкционного давления и свободно развивать экономические связи между самыми разными регионами мира и самыми разными странами", - ответил президент РФ.

https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825936883.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"