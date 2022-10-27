https://ria.ru/20221027/proisshestviya-1827076458.html

Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы

Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы - РИА Новости, 27.10.2022

Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы

Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T05:20

2022-10-27T05:20

2022-10-27T16:13

в мире

франция

довиль

париж

происшествия

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ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия."Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданства. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль, это был четверг, 13 октября", — сообщила Анастасия.Там семья пошла обедать на знаменитый рыбный рынок, где напротив прилавков стоят столики и можно попробовать морепродукты. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек: четверо мужчин и четверо женщин 40-45 лет. Они выпивали и говорили по-русски.Женщины из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, но та, услышав украинский акцент, отвечать не стала.Пока Анастасия и ее родственники обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем включила музыку на телефоне и стала громко подпевать. На просьбы продавца рынка уменьшить громкость они делали вид, что не понимают его.Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он вернулся за столик."А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: "Мы украинцы, а они — русские агрессоры!" — добавила собеседница агентства.При этом, отметила Анастасия, никто из ее семьи политику не обсуждал."Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка. <...> Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: "Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!" — вспомнила Анастасия.Тем не менее задерживать напавшего на ее отца полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет."Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: "На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они — русские агрессоры!" — сказала Анастасия.Вернувшись в Париж, они подали заявления в полицию: Анастасия — по поводу угроз по национальному признаку, а ее отец — по поводу физической агрессии. Кроме того, полицейский врач выдал отцу справку о потере дееспособности на шесть дней. Сейчас семья ждет возбуждения уголовных дел.

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823588087.html

https://ria.ru/20221026/avstriya-1826954599.html

https://ria.ru/20220829/nedvizhimost-1813034449.html

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Полиция выясняет обстоятельства инцидента во французском курортном Довиле ВИДЕО НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ! 2022-10-27T05:20 true PT0M25S

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в мире, франция, довиль, париж, происшествия