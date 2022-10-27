https://ria.ru/20221027/proisshestviya-1827076458.html
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы - РИА Новости, 27.10.2022
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы
Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T05:20
2022-10-27T05:20
2022-10-27T16:13
в мире
франция
довиль
париж
происшествия
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ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия."Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданства. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль, это был четверг, 13 октября", — сообщила Анастасия.Там семья пошла обедать на знаменитый рыбный рынок, где напротив прилавков стоят столики и можно попробовать морепродукты. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек: четверо мужчин и четверо женщин 40-45 лет. Они выпивали и говорили по-русски.Женщины из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, но та, услышав украинский акцент, отвечать не стала.Пока Анастасия и ее родственники обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем включила музыку на телефоне и стала громко подпевать. На просьбы продавца рынка уменьшить громкость они делали вид, что не понимают его.Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он вернулся за столик."А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: "Мы украинцы, а они — русские агрессоры!" — добавила собеседница агентства.При этом, отметила Анастасия, никто из ее семьи политику не обсуждал."Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка. <...> Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: "Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!" — вспомнила Анастасия.Тем не менее задерживать напавшего на ее отца полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет."Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: "На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они — русские агрессоры!" — сказала Анастасия.Вернувшись в Париж, они подали заявления в полицию: Анастасия — по поводу угроз по национальному признаку, а ее отец — по поводу физической агрессии. Кроме того, полицейский врач выдал отцу справку о потере дееспособности на шесть дней. Сейчас семья ждет возбуждения уголовных дел.
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823588087.html
https://ria.ru/20221026/avstriya-1826954599.html
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Полиция выясняет обстоятельства инцидента во французском курортном Довиле
ВИДЕО НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ!
2022-10-27T05:20
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в мире, франция, довиль, париж, происшествия
В мире, Франция, Довиль, Париж, Происшествия
05:20 27.10.2022 (обновлено: 16:13 27.10.2022)
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы
Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью
ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия.
"Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданства. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже
, мы поехали на два дня в Довиль, это был четверг, 13 октября", — сообщила Анастасия.
Там семья пошла обедать на знаменитый рыбный рынок, где напротив прилавков стоят столики и можно попробовать морепродукты. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек: четверо мужчин и четверо женщин 40-45 лет. Они выпивали и говорили по-русски.
Женщины из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, но та, услышав украинский акцент, отвечать не стала.
Пока Анастасия и ее родственники обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем включила музыку на телефоне и стала громко подпевать. На просьбы продавца рынка уменьшить громкость они делали вид, что не понимают его.
"Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно со мной разговаривать. Потом подходит мой папа и говорит: "Почему вы так с ней разговариваете? Она попросила вежливо сделать потише музыку". После чего один из них резко встает, как будто он ждал этого момента, и начинает кидаться на моего папу: "Ты драться хочешь? Пойдем отойдем, разберемся!" — передает россиянка слова того мужчины.
Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он вернулся за столик.
"А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: "Мы украинцы, а они — русские агрессоры!" — добавила собеседница агентства.
При этом, отметила Анастасия, никто из ее семьи политику не обсуждал.
"Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка. <...> Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: "Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!" — вспомнила Анастасия.
Тем не менее задерживать напавшего на ее отца полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет.
"Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: "На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они — русские агрессоры!" — сказала Анастасия.
Вернувшись в Париж, они подали заявления в полицию: Анастасия — по поводу угроз по национальному признаку, а ее отец — по поводу физической агрессии. Кроме того, полицейский врач выдал отцу справку о потере дееспособности на шесть дней. Сейчас семья ждет возбуждения уголовных дел.