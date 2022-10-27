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Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы - РИА Новости, 27.10.2022
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Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы - РИА Новости, 27.10.2022
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы
Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T05:20
2022-10-27T16:13
в мире
франция
довиль
париж
происшествия
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ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия."Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданства. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль, это был четверг, 13 октября", — сообщила Анастасия.Там семья пошла обедать на знаменитый рыбный рынок, где напротив прилавков стоят столики и можно попробовать морепродукты. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек: четверо мужчин и четверо женщин 40-45 лет. Они выпивали и говорили по-русски.Женщины из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, но та, услышав украинский акцент, отвечать не стала.Пока Анастасия и ее родственники обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем включила музыку на телефоне и стала громко подпевать. На просьбы продавца рынка уменьшить громкость они делали вид, что не понимают его.Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он вернулся за столик."А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: "Мы украинцы, а они — русские агрессоры!" — добавила собеседница агентства.При этом, отметила Анастасия, никто из ее семьи политику не обсуждал."Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка. &lt;...&gt; Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: "Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!" — вспомнила Анастасия.Тем не менее задерживать напавшего на ее отца полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет."Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: "На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они — русские агрессоры!" — сказала Анастасия.Вернувшись в Париж, они подали заявления в полицию: Анастасия — по поводу угроз по национальному признаку, а ее отец — по поводу физической агрессии. Кроме того, полицейский врач выдал отцу справку о потере дееспособности на шесть дней. Сейчас семья ждет возбуждения уголовных дел.
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823588087.html
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франция
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Полиция выясняет обстоятельства инцидента во французском курортном Довиле
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в мире, франция, довиль, париж, происшествия
В мире, Франция, Довиль, Париж, Происшествия
05:20 27.10.2022 (обновлено: 16:13 27.10.2022)
 
Проживающая во Франции россиянка рассказала, как на нее напали украинцы

Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 окт — РИА Новости. Во французском курортном городке Довиль компания украинцев напала на семью россиян, рассказала РИА Новости проживающая в Париже россиянка по имени Анастасия.
"Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданства. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль, это был четверг, 13 октября", — сообщила Анастасия.
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Там семья пошла обедать на знаменитый рыбный рынок, где напротив прилавков стоят столики и можно попробовать морепродукты. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек: четверо мужчин и четверо женщин 40-45 лет. Они выпивали и говорили по-русски.
Женщины из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, но та, услышав украинский акцент, отвечать не стала.
Пока Анастасия и ее родственники обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем включила музыку на телефоне и стала громко подпевать. На просьбы продавца рынка уменьшить громкость они делали вид, что не понимают его.

"Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно со мной разговаривать. Потом подходит мой папа и говорит: "Почему вы так с ней разговариваете? Она попросила вежливо сделать потише музыку". После чего один из них резко встает, как будто он ждал этого момента, и начинает кидаться на моего папу: "Ты драться хочешь? Пойдем отойдем, разберемся!" — передает россиянка слова того мужчины.

Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он вернулся за столик.
"А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: "Мы украинцы, а они — русские агрессоры!" — добавила собеседница агентства.
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При этом, отметила Анастасия, никто из ее семьи политику не обсуждал.
"Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка. <...> Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: "Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!" — вспомнила Анастасия.
Тем не менее задерживать напавшего на ее отца полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет.
"Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: "На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они — русские агрессоры!" — сказала Анастасия.
Вернувшись в Париж, они подали заявления в полицию: Анастасия — по поводу угроз по национальному признаку, а ее отец — по поводу физической агрессии. Кроме того, полицейский врач выдал отцу справку о потере дееспособности на шесть дней. Сейчас семья ждет возбуждения уголовных дел.
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