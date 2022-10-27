https://ria.ru/20221027/prodovolstvie-1827229941.html

Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС

Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС - РИА Новости, 27.10.2022

Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики продолжать поставки сельхозпродукции в европейские страны. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:58

2022-10-27T15:58

2022-10-27T15:58

экономика

касым-жомарт токаев

казахстан

евросоюз

европейский совет

центральная азия

астана

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АЛМА-АТА, 27 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики продолжать поставки сельхозпродукции в европейские страны."Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32% и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС", - заявил Токаев на встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета в четверг в Астане.Глава Казахстана также заявил, что республика может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство.

https://ria.ru/20220902/prodovolstvie-1813908123.html

казахстан

центральная азия

астана

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экономика, касым-жомарт токаев, казахстан, евросоюз, европейский совет, центральная азия, астана