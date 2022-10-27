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Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС - РИА Новости, 27.10.2022
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Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС
Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС - РИА Новости, 27.10.2022
Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики продолжать поставки сельхозпродукции в европейские страны. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:58
2022-10-27T15:58
экономика
касым-жомарт токаев
казахстан
евросоюз
европейский совет
центральная азия
астана
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АЛМА-АТА, 27 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики продолжать поставки сельхозпродукции в европейские страны."Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32% и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС", - заявил Токаев на встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета в четверг в Астане.Глава Казахстана также заявил, что республика может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство.
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экономика, касым-жомарт токаев, казахстан, евросоюз, европейский совет, центральная азия, астана
Экономика, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Евросоюз, Европейский совет, Центральная Азия, Астана
15:58 27.10.2022
 
Токаев заявил, что Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС

Президент Казахстана Токаев заявил о готовности поставлять продовольствие и удобрения в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности республики продолжать поставки сельхозпродукции в европейские страны.
"Перспективная тематика – продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32% и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС", - заявил Токаев на встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета в четверг в Астане.
Глава Казахстана также заявил, что республика может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 09:02
США и ЕС мешают снижению цен на мировом рынке продовольствия, заявили в МИД
 
ЭкономикаКасым-Жомарт ТокаевКазахстанЕвросоюзЕвропейский советЦентральная АзияАстана
 
 
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