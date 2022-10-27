https://ria.ru/20221027/problema-1827352965.html
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР
Россия и Китай будут придерживаться согласованной позиции в отношении ядерной проблемы КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:16
2022-10-27T20:16
2022-10-27T20:21
россия
китай
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
владимир путин
пхеньян
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Китай будут придерживаться согласованной позиции в отношении ядерной проблемы КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин, говоря о северокорейской ядерной проблеме, отметил, что дело в нежелании разговаривать и хамском отношении к Пхеньяну."У нас, кстати, с Китайской Народной Республикой есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах, это всем хорошо известно. И мы будем придерживаться согласованной позиции", - сказал Путин.
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россия, китай, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, владимир путин, пхеньян
Россия, Китай, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире, Владимир Путин, Пхеньян
20:16 27.10.2022 (обновлено: 20:21 27.10.2022)
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР
Путин: Россия и КНР будут следовать согласованной позиции к ядерной проблеме КНДР