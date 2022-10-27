https://ria.ru/20221027/problema-1827352965.html

Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР

Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР - РИА Новости, 27.10.2022

Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР

Россия и Китай будут придерживаться согласованной позиции в отношении ядерной проблемы КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:16

2022-10-27T20:16

2022-10-27T20:21

россия

китай

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

владимир путин

пхеньян

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Китай будут придерживаться согласованной позиции в отношении ядерной проблемы КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин, говоря о северокорейской ядерной проблеме, отметил, что дело в нежелании разговаривать и хамском отношении к Пхеньяну."У нас, кстати, с Китайской Народной Республикой есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах, это всем хорошо известно. И мы будем придерживаться согласованной позиции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221025/ispytaniya-1826779851.html

россия

китай

пхеньян

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россия, китай, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, владимир путин, пхеньян