Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/problema-1827352965.html
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР - РИА Новости, 27.10.2022
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР
Россия и Китай будут придерживаться согласованной позиции в отношении ядерной проблемы КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:16
2022-10-27T20:21
россия
китай
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
владимир путин
пхеньян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Китай будут придерживаться согласованной позиции в отношении ядерной проблемы КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин, говоря о северокорейской ядерной проблеме, отметил, что дело в нежелании разговаривать и хамском отношении к Пхеньяну."У нас, кстати, с Китайской Народной Республикой есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах, это всем хорошо известно. И мы будем придерживаться согласованной позиции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221025/ispytaniya-1826779851.html
россия
китай
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире, владимир путин, пхеньян
Россия, Китай, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире, Владимир Путин, Пхеньян
20:16 27.10.2022 (обновлено: 20:21 27.10.2022)
 
Путин прокомментировал отношение России и Китая к ядерной проблеме КНДР

Путин: Россия и КНР будут следовать согласованной позиции к ядерной проблеме КНДР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия и Китай будут придерживаться согласованной позиции в отношении ядерной проблемы КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин, говоря о северокорейской ядерной проблеме, отметил, что дело в нежелании разговаривать и хамском отношении к Пхеньяну.
"У нас, кстати, с Китайской Народной Республикой есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах, это всем хорошо известно. И мы будем придерживаться согласованной позиции", - сказал Путин.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 22:10
КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США
 
РоссияКитайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В миреВладимир ПутинПхеньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала