https://ria.ru/20221027/primore-1827075124.html
Операции по пересадке роговицы впервые провели в Приморье, сообщили власти
Операции по пересадке роговицы впервые провели в Приморье, сообщили власти - РИА Новости, 27.10.2022
Операции по пересадке роговицы впервые провели в Приморье, сообщили власти
Врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке провели две первые в Приморье операции по пересадке роговицы – кератопластике, сообщает правительство... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:26
2022-10-27T04:26
2022-10-27T04:26
общество
здоровье - общество
россия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке провели две первые в Приморье операции по пересадке роговицы – кератопластике, сообщает правительство региона."Эта высокотехнологичная помощь стала доступна жителями края бесплатно. Ранее пациенты могли получить ее только в федеральных медицинских центрах за пределами региона", - говорится в сообщении.У одного пациента было врожденное заболевание роговицы – кератоконус. Кератопластика стала единственным способом вернуть ему зрение. У второго пациента – отечная дистрофия роговицы, она сопровождалась постоянными болями. Биоматериал для восстановления роговицы доставили в край из единственного в России глазного банка "Айлаб"."На сегодняшний день хирургическая офтальмология научилась менять большинство образований внутри глаза, не хватало вершины – замены роговицы, которая обеспечивает максимальное преломление света. Сегодня в Приморье и это доступно жителям", – приводят власти слова профессора кафедры офтальмологии Федерального медико-биологического агентства России Андрея Золотаревского, приглашенного на первые операции.Он отметил, что среди причин первичной инвалидности по зрению в России в течение многих лет первые места занимает патология роговицы. Такие пациенты становятся инвалидами по зрению.По данным Минздрава Приморья, в течении ближайших двух недель в больнице планируется провести пять кератопластик. В планах на 2023 год – еще пять таких операций. Чтобы получить такую помощь, пациенту нужно сначала обратиться к офтальмологу в поликлинике по месту жительстваВ рамках региональной программы "Развитие офтальмологической службы в системе здравоохранения Приморского края", утвержденной губернатором Приморья, в Краевой клинической больнице №2 за последние три года обновлены и оснащены современным оборудованием операционные. Также больнице купили наборы микрохирургических инструментов.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20221018/primore-1824764147.html
https://na.ria.ru/20221019/prioritet-1825076301.html
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общество, здоровье - общество, россия, владивосток, приморский край
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владивосток, Приморский край
Операции по пересадке роговицы впервые провели в Приморье, сообщили власти
Власти Приморья сообщили о проведении первой в регионе операции по пересадке роговицы
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости.
Врачи Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке провели две первые в Приморье операции по пересадке роговицы – кератопластике, сообщает
правительство региона.
"Эта высокотехнологичная помощь стала доступна жителями края бесплатно. Ранее пациенты могли получить ее только в федеральных медицинских центрах за пределами региона", - говорится в сообщении.
У одного пациента было врожденное заболевание роговицы – кератоконус. Кератопластика стала единственным способом вернуть ему зрение. У второго пациента – отечная дистрофия роговицы, она сопровождалась постоянными болями. Биоматериал для восстановления роговицы доставили в край из единственного в России
глазного банка "Айлаб".
"На сегодняшний день хирургическая офтальмология научилась менять большинство образований внутри глаза, не хватало вершины – замены роговицы, которая обеспечивает максимальное преломление света. Сегодня в Приморье и это доступно жителям", – приводят власти слова профессора кафедры офтальмологии Федерального медико-биологического агентства России Андрея Золотаревского, приглашенного на первые операции.
Он отметил, что среди причин первичной инвалидности по зрению в России в течение многих лет первые места занимает патология роговицы. Такие пациенты становятся инвалидами по зрению.
По данным Минздрава Приморья, в течении ближайших двух недель в больнице планируется провести пять кератопластик. В планах на 2023 год – еще пять таких операций. Чтобы получить такую помощь, пациенту нужно сначала обратиться к офтальмологу в поликлинике по месту жительства
В рамках региональной программы "Развитие офтальмологической службы в системе здравоохранения Приморского края", утвержденной губернатором Приморья, в Краевой клинической больнице №2 за последние три года обновлены и оснащены современным оборудованием операционные. Также больнице купили наборы микрохирургических инструментов.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.