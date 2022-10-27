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В Москве за совращение 20 детей осудили интернет-извращенца
В Москве за совращение 20 детей осудили интернет-извращенца - РИА Новости, 27.10.2022
В Москве за совращение 20 детей осудили интернет-извращенца
Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии строгого режима интернет-извращенца, который совратил в переписках 20 детей, заставляя их снимать и присылать... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:03
2022-10-27T18:03
2022-10-27T18:03
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии строгого режима интернет-извращенца, который совратил в переписках 20 детей, заставляя их снимать и присылать развратные фото и видео.Как сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Романа Корябина признали виновным в 17 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет, 16 эпизодах изготовления детского порно и 3 эпизодах развратных действий.Суд установил, что в июле 2019 года Корябин переписывался в интернете с детьми из разных регионов России, манипулируя и заставляя "удовлетворять его сексуальные потребности".Под давлением извращенца дети совершали "действия, связанные с совершением полового акта и удовлетворением сексуального влечения", записывали и пересылали фото и видео. Всего жертвами интернет-извращенца стали 20 детей."Приговором суда Корябину назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве за совращение 20 детей осудили интернет-извращенца
В Москве приговорили к 18 годам колонии совратившего 20 детей интернет-извращенца
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 18 годам колонии строгого режима интернет-извращенца, который совратил в переписках 20 детей, заставляя их снимать и присылать развратные фото и видео.
Как сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ
Юлия Иванова, Романа Корябина признали виновным в 17 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет, 16 эпизодах изготовления детского порно и 3 эпизодах развратных действий.
Суд установил, что в июле 2019 года Корябин переписывался в интернете с детьми из разных регионов России, манипулируя и заставляя "удовлетворять его сексуальные потребности".
Под давлением извращенца дети совершали "действия, связанные с совершением полового акта и удовлетворением сексуального влечения", записывали и пересылали фото и видео. Всего жертвами интернет-извращенца стали 20 детей.
"Приговором суда Корябину назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Иванова.