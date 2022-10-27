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Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3% - РИА Новости, 27.10.2022
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Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3%
Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3% - РИА Новости, 27.10.2022
Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3%
За первые девять месяцев 2022 года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая упала на 2,3% в годовом исчислении, сообщили в четверг в Государственном... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:57
2022-10-27T14:57
россия-китай: главное
китай
юань
прибыль
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые девять месяцев 2022 года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая упала на 2,3% в годовом исчислении, сообщили в четверг в Государственном статистическом управлении (ГСУ) КНР.По данным ведомства, за этот период совокупная прибыль ведущих промышленных предприятий, годовой доход от основной хозяйственной деятельности каждого из которых составляет не менее 20 миллионов юаней (около 2,79 миллиона долларов), достигла 6,24 триллиона юаней.В данный период операционные доходы этих предприятий увеличились на 8,2% в годовом исчислении до 100,17 триллиона юаней, сохраняя стабильный темп роста, свидетельствуют данные ГСУ.Подчеркнув улучшение структуры прибыли предприятий, старший статистик ГСУ Чжу Хун отметил, что показатели промышленных компаний набирают обороты восстановления по мере того, как вступает в силу политика страны, направленная на стимулирование экономического роста.В январе-сентябре в 19 из 41 основных отраслей промышленности наблюдалось увеличение прибыли в годовом выражении. Прибыль в секторе производства электрических машин и оборудования увеличилась на 25,3% в годовом исчислении, в то время как этот показатель в нефтегазовой отрасли вырос на 112% в годовом выражении.Согласно данным, к концу сентября совокупные активы промышленных предприятий составили 152,64 триллиона юаней, что на 9,5% больше, чем годом ранее.
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китай, юань, прибыль
Россия-Китай: Главное, Китай, Юань, Прибыль
14:57 27.10.2022
 

Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые девять месяцев 2022 года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая упала на 2,3% в годовом исчислении, сообщили в четверг в Государственном статистическом управлении (ГСУ) КНР.
По данным ведомства, за этот период совокупная прибыль ведущих промышленных предприятий, годовой доход от основной хозяйственной деятельности каждого из которых составляет не менее 20 миллионов юаней (около 2,79 миллиона долларов), достигла 6,24 триллиона юаней.
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В данный период операционные доходы этих предприятий увеличились на 8,2% в годовом исчислении до 100,17 триллиона юаней, сохраняя стабильный темп роста, свидетельствуют данные ГСУ.
Подчеркнув улучшение структуры прибыли предприятий, старший статистик ГСУ Чжу Хун отметил, что показатели промышленных компаний набирают обороты восстановления по мере того, как вступает в силу политика страны, направленная на стимулирование экономического роста.
В январе-сентябре в 19 из 41 основных отраслей промышленности наблюдалось увеличение прибыли в годовом выражении. Прибыль в секторе производства электрических машин и оборудования увеличилась на 25,3% в годовом исчислении, в то время как этот показатель в нефтегазовой отрасли вырос на 112% в годовом выражении.
Согласно данным, к концу сентября совокупные активы промышленных предприятий составили 152,64 триллиона юаней, что на 9,5% больше, чем годом ранее.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЮаньПрибыль
 
 
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