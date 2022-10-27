https://ria.ru/20221027/pribyl-1827206778.html

Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3%

Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3% - РИА Новости, 27.10.2022

Прибыль ведущих промпредприятий Китая за девять месяцев упала на 2,3%

За первые девять месяцев 2022 года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая упала на 2,3% в годовом исчислении, сообщили в четверг в Государственном... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:57

2022-10-27T14:57

2022-10-27T14:57

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые девять месяцев 2022 года прибыль ведущих промышленных предприятий Китая упала на 2,3% в годовом исчислении, сообщили в четверг в Государственном статистическом управлении (ГСУ) КНР.По данным ведомства, за этот период совокупная прибыль ведущих промышленных предприятий, годовой доход от основной хозяйственной деятельности каждого из которых составляет не менее 20 миллионов юаней (около 2,79 миллиона долларов), достигла 6,24 триллиона юаней.В данный период операционные доходы этих предприятий увеличились на 8,2% в годовом исчислении до 100,17 триллиона юаней, сохраняя стабильный темп роста, свидетельствуют данные ГСУ.Подчеркнув улучшение структуры прибыли предприятий, старший статистик ГСУ Чжу Хун отметил, что показатели промышленных компаний набирают обороты восстановления по мере того, как вступает в силу политика страны, направленная на стимулирование экономического роста.В январе-сентябре в 19 из 41 основных отраслей промышленности наблюдалось увеличение прибыли в годовом выражении. Прибыль в секторе производства электрических машин и оборудования увеличилась на 25,3% в годовом исчислении, в то время как этот показатель в нефтегазовой отрасли вырос на 112% в годовом выражении.Согласно данным, к концу сентября совокупные активы промышленных предприятий составили 152,64 триллиона юаней, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20221027/perevozki-1827154614.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, юань, прибыль