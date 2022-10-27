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Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера" - РИА Новости, 27.10.2022
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Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера" - РИА Новости, 27.10.2022
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"
Препарат против коронавируса "МИР 19", который разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства, обладает высокой универсальностью,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:48
2022-10-27T12:48
общество
здоровье - общество
вероника скворцова
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19", который разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства, обладает высокой универсальностью, предположительно, он будет эффективен и против варианта "цербер", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране."Это препарат, который тоже обладает очень высокой универсальностью... Это все работает", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос об эффективности препарата "МИР 19" против варианта "цербер".Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.
https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827154868.html
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общество, здоровье - общество, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Общество, Здоровье - Общество, Вероника Скворцова, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
12:48 27.10.2022
 
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"

Скворцова заявила, что препарат "МИР 19" будет работать против варианта COVID-19 "цербер"

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в медиабанкПрепарат "Мир-19" для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России"
Препарат Мир-19 для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат "Мир-19" для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19", который разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства, обладает высокой универсальностью, предположительно, он будет эффективен и против варианта "цербер", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
"Это препарат, который тоже обладает очень высокой универсальностью... Это все работает", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос об эффективности препарата "МИР 19" против варианта "цербер".
Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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