https://ria.ru/20221027/preparat-1827159190.html

Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"

Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера" - РИА Новости, 27.10.2022

Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"

Препарат против коронавируса "МИР 19", который разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства, обладает высокой универсальностью,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:48

2022-10-27T12:48

2022-10-27T12:48

общество

здоровье - общество

вероника скворцова

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050049_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_dbab4b6113967dac0662b562d4a88cfa.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19", который разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства, обладает высокой универсальностью, предположительно, он будет эффективен и против варианта "цербер", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране."Это препарат, который тоже обладает очень высокой универсальностью... Это все работает", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос об эффективности препарата "МИР 19" против варианта "цербер".Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827154868.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова