https://ria.ru/20221027/preparat-1827159190.html
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера" - РИА Новости, 27.10.2022
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"
Препарат против коронавируса "МИР 19", который разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства, обладает высокой универсальностью,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:48
2022-10-27T12:48
2022-10-27T12:48
общество
здоровье - общество
вероника скворцова
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050049_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_dbab4b6113967dac0662b562d4a88cfa.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Препарат против коронавируса "МИР 19", который разработан специалистами Федерального медико-биологического агентства, обладает высокой универсальностью, предположительно, он будет эффективен и против варианта "цербер", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране."Это препарат, который тоже обладает очень высокой универсальностью... Это все работает", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос об эффективности препарата "МИР 19" против варианта "цербер".Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.
https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827154868.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050049_96:0:1000:678_1920x0_80_0_0_f948c1282c35018356f9776f6fe245c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, вероника скворцова, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
Общество, Здоровье - Общество, Вероника Скворцова, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова
Скворцова рассказала об эффективности препарата "МИР 19" против "цербера"
Скворцова заявила, что препарат "МИР 19" будет работать против варианта COVID-19 "цербер"