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В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 27.10.2022
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В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре
В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 27.10.2022
В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре
Ребенок погиб при пожаре в квартире в Ломоносовском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:21
2022-10-27T14:21
происшествия
ленинградская область
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в квартире в Ломоносовском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".В настоящее время следователями проверяются различные версии произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины пожара и лица, виновные в произошедшем.
https://ria.ru/20221002/pozhar-1820937414.html
ленинградская область
ломоносовский район
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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район
Происшествия, Ленинградская область, Ломоносовский район
14:21 27.10.2022
 
В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре

Мальчик погиб при пожаре в квартире в деревне Горбунки Ленинградской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в квартире в Ломоносовском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"27 октября в квартире в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области после пожара обнаружено тело малолетнего мальчика 2010 года рождения с признаками отравления окисью углерода", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В настоящее время следователями проверяются различные версии произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины пожара и лица, виновные в произошедшем.
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ПроисшествияЛенинградская областьЛомоносовский район
 
 
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