https://ria.ru/20221027/pozhar-1827193657.html

В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре

В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре - РИА Новости, 27.10.2022

В Ленинградской области ребенок погиб при пожаре

Ребенок погиб при пожаре в квартире в Ломоносовском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:21

2022-10-27T14:21

2022-10-27T14:21

происшествия

ленинградская область

ломоносовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в квартире в Ломоносовском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".В настоящее время следователями проверяются различные версии произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины пожара и лица, виновные в произошедшем.

https://ria.ru/20221002/pozhar-1820937414.html

ленинградская область

ломоносовский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, ломоносовский район