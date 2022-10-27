https://ria.ru/20221027/poyas-1827376592.html
Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа
Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа - РИА Новости, 27.10.2022
Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:32
2022-10-27T22:32
2022-10-27T22:32
краснодарский край
общество
горячий ключ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790664054_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_ea243126657cedd599fa8b2f774c989c.jpg
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ", сообщает пресс-служба ЗСК.Уточняется, что проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой региона. Участники проведенных палатой общественных слушаний поддержали увеличение лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ более чем на 600 гектаров."Депутаты проголосовали за расширение зеленого пояса Горячего Ключа", - говорится в сообщении.Комментируя принятый депутатами документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в отличие от других территорий краевые курорты особо нуждаются в расширении рекреационных зон, которые подчёркивают их статус."Горячий Ключ – уникальный курорт, который год от года принимает все больше гостей со всех уголков страны. Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.
горячий ключ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790664054_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_84c96450be890f868e15ad7d757a915f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, горячий ключ
Краснодарский край, Общество, Горячий Ключ
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ", сообщает пресс-служба ЗСК.
Уточняется, что проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой региона. Участники проведенных палатой общественных слушаний поддержали увеличение лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ
более чем на 600 гектаров.
"Депутаты проголосовали за расширение зеленого пояса Горячего Ключа", - говорится в сообщении.
Комментируя принятый депутатами документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в отличие от других территорий краевые курорты особо нуждаются в расширении рекреационных зон, которые подчёркивают их статус.
"Горячий Ключ – уникальный курорт, который год от года принимает все больше гостей со всех уголков страны. Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.