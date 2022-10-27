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Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа - РИА Новости, 27.10.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221027/poyas-1827376592.html
Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа
Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа - РИА Новости, 27.10.2022
Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:32
2022-10-27T22:32
краснодарский край
общество
горячий ключ
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ", сообщает пресс-служба ЗСК.Уточняется, что проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой региона. Участники проведенных палатой общественных слушаний поддержали увеличение лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ более чем на 600 гектаров."Депутаты проголосовали за расширение зеленого пояса Горячего Ключа", - говорится в сообщении.Комментируя принятый депутатами документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в отличие от других территорий краевые курорты особо нуждаются в расширении рекреационных зон, которые подчёркивают их статус."Горячий Ключ – уникальный курорт, который год от года принимает все больше гостей со всех уголков страны. Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.
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общество, горячий ключ
Краснодарский край, Общество, Горячий Ключ
22:32 27.10.2022
 

Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГород Горячий Ключ в Краснодарском крае
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ", сообщает пресс-служба ЗСК.
Уточняется, что проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой региона. Участники проведенных палатой общественных слушаний поддержали увеличение лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ более чем на 600 гектаров.
"Депутаты проголосовали за расширение зеленого пояса Горячего Ключа", - говорится в сообщении.
Комментируя принятый депутатами документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в отличие от других территорий краевые курорты особо нуждаются в расширении рекреационных зон, которые подчёркивают их статус.
"Горячий Ключ – уникальный курорт, который год от года принимает все больше гостей со всех уголков страны. Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.
 
Краснодарский крайОбществоГорячий Ключ
 
 
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