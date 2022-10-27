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Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа

Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа - РИА Новости, 27.10.2022

Депутаты Кубани поддержали расширение зеленого пояса Горячего Ключа

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:32

2022-10-27T22:32

2022-10-27T22:32

краснодарский край

общество

горячий ключ

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на сессии в четверг внесли изменения в постановление "О создании лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ", сообщает пресс-служба ЗСК.Уточняется, что проект разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой региона. Участники проведенных палатой общественных слушаний поддержали увеличение лесопаркового зеленого пояса города Горячий Ключ более чем на 600 гектаров."Депутаты проголосовали за расширение зеленого пояса Горячего Ключа", - говорится в сообщении.Комментируя принятый депутатами документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в отличие от других территорий краевые курорты особо нуждаются в расширении рекреационных зон, которые подчёркивают их статус."Горячий Ключ – уникальный курорт, который год от года принимает все больше гостей со всех уголков страны. Сюда едут поправить здоровье, отдохнуть, полюбоваться горными красотами. Город и его окрестности должны и далее оставаться такими же зелеными, экологически чистыми, притягательными для путешественников", – приводятся в сообщении слова спикера ЗСК.

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общество, горячий ключ