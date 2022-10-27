https://ria.ru/20221027/potok-1827151901.html

МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках"

МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.10.2022

МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках"

Россия находится в диалоге со странами, ведущими расследование теракта на "Северных потоках", будет добиваться транспарентности и участия в нем, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:33

2022-10-27T12:33

2022-10-27T14:00

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Россия находится в диалоге со странами, ведущими расследование теракта на "Северных потоках", будет добиваться транспарентности и участия в нем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума."Мы настаиваем на участии, будем добиваться транспарентности расследования и на нашем участии. Это то, что мы сейчас делаем. Мы находимся в контакте со всеми сторонами, которые проводят расследование, считаем это принципиально важным. Это важно еще и потому, что речь идет о нанесении ущерба критической инфраструктуре", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, есть ли у России инструменты международного реагирования, чтобы получить доступ к месту теракта на "Северном потоке"."Мы уже отмечали, что во многих доктринах и стратегических концепциях стран Запада нанесение ущерба критической инфраструктуре приравнивается к акту вооруженного нападения", - сказал замминистра, подчеркнув, что это очень серьезно не только с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, но и с точки зрения мер безопасности в самом прямом смысле этого слова."И, конечно, что поражает, это абсолютно вялая реакция Европы. Потому что эта атака была совершена на объект, принадлежащий Российской Федерации, но здесь затрагиваются ключевые интересы Европы, а она безмолвствует", - подчеркнул Грушко.При этом министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль сожалеет, что процесс расследования проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. В середине октября глава компании "Газпром" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.

https://ria.ru/20221020/potok-1825254937.html

https://ria.ru/20221022/nato-1825964232.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко