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МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.10.2022
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МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках"
МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.10.2022
МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках"
Россия находится в диалоге со странами, ведущими расследование теракта на "Северных потоках", будет добиваться транспарентности и участия в нем, заявил РИА... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:33
2022-10-27T14:00
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Россия находится в диалоге со странами, ведущими расследование теракта на "Северных потоках", будет добиваться транспарентности и участия в нем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума."Мы настаиваем на участии, будем добиваться транспарентности расследования и на нашем участии. Это то, что мы сейчас делаем. Мы находимся в контакте со всеми сторонами, которые проводят расследование, считаем это принципиально важным. Это важно еще и потому, что речь идет о нанесении ущерба критической инфраструктуре", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, есть ли у России инструменты международного реагирования, чтобы получить доступ к месту теракта на "Северном потоке"."Мы уже отмечали, что во многих доктринах и стратегических концепциях стран Запада нанесение ущерба критической инфраструктуре приравнивается к акту вооруженного нападения", - сказал замминистра, подчеркнув, что это очень серьезно не только с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, но и с точки зрения мер безопасности в самом прямом смысле этого слова."И, конечно, что поражает, это абсолютно вялая реакция Европы. Потому что эта атака была совершена на объект, принадлежащий Российской Федерации, но здесь затрагиваются ключевые интересы Европы, а она безмолвствует", - подчеркнул Грушко.При этом министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль сожалеет, что процесс расследования проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. В середине октября глава компании "Газпром" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.
https://ria.ru/20221020/potok-1825254937.html
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россия, северный поток, авария на "северных потоках", в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Александр Грушко
12:33 27.10.2022 (обновлено: 14:00 27.10.2022)
 
МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках"

Грушко: Россия будет добиваться участия в расследовании теракта на "Северных потоках"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Россия находится в диалоге со странами, ведущими расследование теракта на "Северных потоках", будет добиваться транспарентности и участия в нем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Мы настаиваем на участии, будем добиваться транспарентности расследования и на нашем участии. Это то, что мы сейчас делаем. Мы находимся в контакте со всеми сторонами, которые проводят расследование, считаем это принципиально важным. Это важно еще и потому, что речь идет о нанесении ущерба критической инфраструктуре", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, есть ли у России инструменты международного реагирования, чтобы получить доступ к месту теракта на "Северном потоке".
Место утечки на газопроводе Северный поток
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"Мы уже отмечали, что во многих доктринах и стратегических концепциях стран Запада нанесение ущерба критической инфраструктуре приравнивается к акту вооруженного нападения", - сказал замминистра, подчеркнув, что это очень серьезно не только с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, но и с точки зрения мер безопасности в самом прямом смысле этого слова.
"И, конечно, что поражает, это абсолютно вялая реакция Европы. Потому что эта атака была совершена на объект, принадлежащий Российской Федерации, но здесь затрагиваются ключевые интересы Европы, а она безмолвствует", - подчеркнул Грушко.
При этом министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод ранее заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль сожалеет, что процесс расследования проходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией. По его мнению, результаты расследований европейских стран подгоняются под версию о том, чтобы возложить ответственность за подрыв на РФ, а у российской разведки есть данные, свидетельствующие об обратном.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. В середине октября глава компании "Газпром" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2
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РоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Грушко
 
 
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