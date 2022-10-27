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Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России - РИА Новости, 27.10.2022
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Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России
Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России - РИА Новости, 27.10.2022
Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России
США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине, написала в статье для журнала Valeurs Actuelles президент французского... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:25
2022-10-27T01:25
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине, написала в статье для журнала Valeurs Actuelles президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.Эксперт сомневается в возможности поражения Москвы в военном отношении. Евросоюз же, подчеркнула автор, допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений".По ее мнению, слабость европейских стран в украинском кризисе заключается в неспособности понять, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России.Галактерос добавила, что Европа стала экономической мишенью в конфликте на Украине и "даже не хочет себя защитить".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, россия, европа, украина, франция, сша
В мире, Россия, Европа, Украина, Франция, США
01:25 27.10.2022
 
Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России

Глава Geopragma Галактерос: победа России на Украине лишит США контроля над Европой

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине, написала в статье для журнала Valeurs Actuelles президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.
"Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым", — отметила Галактерос.
Эксперт сомневается в возможности поражения Москвы в военном отношении. Евросоюз же, подчеркнула автор, допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений".
По ее мнению, слабость европейских стран в украинском кризисе заключается в неспособности понять, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России.
"Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис", — говорится в публикации.
Галактерос добавила, что Европа стала экономической мишенью в конфликте на Украине и "даже не хочет себя защитить".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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США принуждают Европу к самоубийству
 
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