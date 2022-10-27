Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России
Глава Geopragma Галактерос: победа России на Украине лишит США контроля над Европой
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине, написала в статье для журнала Valeurs Actuelles президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.
"Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым", — отметила Галактерос.
Эксперт сомневается в возможности поражения Москвы в военном отношении. Евросоюз же, подчеркнула автор, допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений".
По ее мнению, слабость европейских стран в украинском кризисе заключается в неспособности понять, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России.
"Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. Вот сколько, например, стоят наши недавние беды: Франция погрузилась в серьезный экономический кризис", — говорится в публикации.
Галактерос добавила, что Европа стала экономической мишенью в конфликте на Украине и "даже не хочет себя защитить".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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