https://ria.ru/20221027/poteri-1827068968.html

Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России

Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России - РИА Новости, 27.10.2022

Во Франции рассказали, какими потерями для США обернется победа России

США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине, написала в статье для журнала Valeurs Actuelles президент французского... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T01:25

2022-10-27T01:25

2022-10-27T01:25

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россия

европа

украина

франция

сша

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине, написала в статье для журнала Valeurs Actuelles президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.Эксперт сомневается в возможности поражения Москвы в военном отношении. Евросоюз же, подчеркнула автор, допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений".По ее мнению, слабость европейских стран в украинском кризисе заключается в неспособности понять, что Вашингтон использует их для долгосрочного ослабления России.Галактерос добавила, что Европа стала экономической мишенью в конфликте на Украине и "даже не хочет себя защитить".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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россия

европа

украина

франция

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в мире, россия, европа, украина, франция, сша