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Венесуэла может начать поставлять в Россию морепродукты - РИА Новости, 27.10.2022
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Венесуэла может начать поставлять в Россию морепродукты
Венесуэла может начать поставлять в Россию морепродукты - РИА Новости, 27.10.2022
Венесуэла может начать поставлять в Россию морепродукты
Россельхознадзор прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств-членов... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:27
2022-10-27T14:27
венесуэла
россия
экономика
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россельхознадзор прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств-членов ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства."26 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры Россельхознадзора с компетентными ведомствами Венесуэлы... Россельхознадзор со своей стороны сообщил, что уже прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении.В ходе совещания стороны обсудили вопросы взаимного доступа подконтрольной продукции и договорились ускорить процедуры, которые позволят активизировать торговлю между странами.Уточняется, что Россия заинтересована в поставках в Венесуэлу мясной продукции, в том числе готовой и термообработанной, молока и молочной продукции, а венесуэльские производители проявляют интерес к экспорту на российский рынок рыбо- и морепродукции, а также говядины.Так, министерство народной власти по продуктивному сельскому хозяйству Венесуэлы уже выразило готовность провести выездную инспекцию российских компаний-производителей мяса в четвертом квартале этого года, а также уточнило требования к импорту готовой продукции, которая может поставляться без аудитов ее производителей. Министерство подчеркивает, что предприятия, ранее получившие допуск к рынку Венесуэлы, через два года подлежат переаттестации.Россельхознадзор со своей стороны отметил, что присвоенные России статусы страны, свободной от ящура и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (КРС), накладывают ряд ограничений на импорт живых животных и мяса КРС. Однако при выполнении определенных условий возможен ввоз в страну продукции, не несущей в себе риск распространения болезней. При этом иностранные поставщики должны быть проинспектированы ведомством.
https://ria.ru/20221020/insulin-1825526259.html
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венесуэла, россия, экономика, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Венесуэла, Россия, Экономика, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
14:27 27.10.2022
 
Венесуэла может начать поставлять в Россию морепродукты

Россельхознадзор прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы

© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россельхознадзор прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств-членов ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства.
"26 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры Россельхознадзора с компетентными ведомствами Венесуэлы... Россельхознадзор со своей стороны сообщил, что уже прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении.
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В ходе совещания стороны обсудили вопросы взаимного доступа подконтрольной продукции и договорились ускорить процедуры, которые позволят активизировать торговлю между странами.
Уточняется, что Россия заинтересована в поставках в Венесуэлу мясной продукции, в том числе готовой и термообработанной, молока и молочной продукции, а венесуэльские производители проявляют интерес к экспорту на российский рынок рыбо- и морепродукции, а также говядины.
Так, министерство народной власти по продуктивному сельскому хозяйству Венесуэлы уже выразило готовность провести выездную инспекцию российских компаний-производителей мяса в четвертом квартале этого года, а также уточнило требования к импорту готовой продукции, которая может поставляться без аудитов ее производителей. Министерство подчеркивает, что предприятия, ранее получившие допуск к рынку Венесуэлы, через два года подлежат переаттестации.
Россельхознадзор со своей стороны отметил, что присвоенные России статусы страны, свободной от ящура и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (КРС), накладывают ряд ограничений на импорт живых животных и мяса КРС. Однако при выполнении определенных условий возможен ввоз в страну продукции, не несущей в себе риск распространения болезней. При этом иностранные поставщики должны быть проинспектированы ведомством.
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ВенесуэлаРоссияЭкономикаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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