https://ria.ru/20221027/posolstvo-1827285966.html

В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства

В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства - РИА Новости, 27.10.2022

В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства

Посольство России в Зимбабве подтвердило РИА Новости инцидент, уточнив, что местный житель попытался завладеть табельным оружием охранявшего посольство... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:56

2022-10-27T17:56

2022-10-27T17:56

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Посольство России в Зимбабве подтвердило РИА Новости инцидент, уточнив, что местный житель попытался завладеть табельным оружием охранявшего посольство полицейского, нападавший задержан."Двадцать шестого октября поздно вечером полицейский, осуществлявший охрану посольства, ранил зимбабвийца, по всей видимости пьяного, попытавшегося завладеть табельным оружием. По сообщениям СМИ, нападавший на полицейского арестован и находится в больнице", - сообщил пресс-атташе посольства Егор Куропятник.Он добавил, что полиция Зимбабве проводит расследование происшествия.Ранее газета Herald со ссылкой на местную полицию сообщила, что мужчина получил ранения в результате стрельбы, когда подозреваемый подошел к дежурному полицейскому у посольства РФ в Зимбабве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, зимбабве, россия