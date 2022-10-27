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В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства - РИА Новости, 27.10.2022
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В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства
В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства - РИА Новости, 27.10.2022
В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства
Посольство России в Зимбабве подтвердило РИА Новости инцидент, уточнив, что местный житель попытался завладеть табельным оружием охранявшего посольство... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:56
2022-10-27T17:56
в мире
зимбабве
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Посольство России в Зимбабве подтвердило РИА Новости инцидент, уточнив, что местный житель попытался завладеть табельным оружием охранявшего посольство полицейского, нападавший задержан."Двадцать шестого октября поздно вечером полицейский, осуществлявший охрану посольства, ранил зимбабвийца, по всей видимости пьяного, попытавшегося завладеть табельным оружием. По сообщениям СМИ, нападавший на полицейского арестован и находится в больнице", - сообщил пресс-атташе посольства Егор Куропятник.Он добавил, что полиция Зимбабве проводит расследование происшествия.Ранее газета Herald со ссылкой на местную полицию сообщила, что мужчина получил ранения в результате стрельбы, когда подозреваемый подошел к дежурному полицейскому у посольства РФ в Зимбабве.
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в мире, зимбабве, россия
В мире, Зимбабве, Россия
17:56 27.10.2022
 
В Зимбабве попытались напасть на полицейского у российского посольства

В Зимбабве задержали мужчину, пытавшегося напасть на полицейского у российского посольства

© AP Photo / Mujahid SafodienПолиция в Зимбабве
Полиция в Зимбабве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Mujahid Safodien
Полиция в Зимбабве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Посольство России в Зимбабве подтвердило РИА Новости инцидент, уточнив, что местный житель попытался завладеть табельным оружием охранявшего посольство полицейского, нападавший задержан.
"Двадцать шестого октября поздно вечером полицейский, осуществлявший охрану посольства, ранил зимбабвийца, по всей видимости пьяного, попытавшегося завладеть табельным оружием. По сообщениям СМИ, нападавший на полицейского арестован и находится в больнице", - сообщил пресс-атташе посольства Егор Куропятник.
Он добавил, что полиция Зимбабве проводит расследование происшествия.
Ранее газета Herald со ссылкой на местную полицию сообщила, что мужчина получил ранения в результате стрельбы, когда подозреваемый подошел к дежурному полицейскому у посольства РФ в Зимбабве.
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 11:00
Джейкоб Муденда: отношения Зимбабве и России должны укрепляться
 
В миреЗимбабвеРоссия
 
 
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