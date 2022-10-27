https://ria.ru/20221027/poslanie-1827162934.html

Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле

Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.10.2022

Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле

Президент Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому какого-то особого послания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:58

2022-10-27T12:58

2022-10-27T13:48

гвинея-бисау

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому какого-то особого послания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало о том, что Путин якобы просил его передать украинскому коллеге сообщение о его готовности к переговорам.Песков пояснил, что на встрече с Эмбало Путин рассказал о переговорах, которые российская и украинская делегация провели в марте, о выходе на договоренность и о том, что Киев сам отказался от собственных предложений. "При этом президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", — сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия не меняет позиции и готова возобновить диалог, но Киев не только не хочет вести переговоры, но и запретил это законодательно."Собственно, наш коллега из Африканского государства <...> изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", — заключил Песков.Президент Гвинеи-Бисау побывал в Москве с визитом 25 октября. На встрече с Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20221026/peregovory-1827051548.html

гвинея-бисау

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

гвинея-бисау, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, дмитрий песков