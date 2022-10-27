12:58 27.10.2022 (обновлено: 13:48 27.10.2022)
Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле
Песков: Путин не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому какого-то особого послания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало о том, что Путин якобы просил его передать украинскому коллеге сообщение о его готовности к переговорам.
Песков пояснил, что на встрече с Эмбало Путин рассказал о переговорах, которые российская и украинская делегация провели в марте, о выходе на договоренность и о том, что Киев сам отказался от собственных предложений.
"При этом президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия не меняет позиции и готова возобновить диалог, но Киев не только не хочет вести переговоры, но и запретил это законодательно.
"Собственно, наш коллега из Африканского государства <...> изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", — заключил Песков.
Президент Гвинеи-Бисау побывал в Москве с визитом 25 октября. На встрече с Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.