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Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле
Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.10.2022
Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле
Президент Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому какого-то особого послания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:58
2022-10-27T13:48
гвинея-бисау
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому какого-то особого послания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Так он прокомментировал заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало о том, что Путин якобы просил его передать украинскому коллеге сообщение о его готовности к переговорам.Песков пояснил, что на встрече с Эмбало Путин рассказал о переговорах, которые российская и украинская делегация провели в марте, о выходе на договоренность и о том, что Киев сам отказался от собственных предложений. "При этом президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", — сказал Песков.Он подчеркнул, что Россия не меняет позиции и готова возобновить диалог, но Киев не только не хочет вести переговоры, но и запретил это законодательно."Собственно, наш коллега из Африканского государства &lt;...&gt; изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", — заключил Песков.Президент Гвинеи-Бисау побывал в Москве с визитом 25 октября. На встрече с Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20221026/peregovory-1827051548.html
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гвинея-бисау, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, дмитрий песков
Гвинея-Бисау, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Дмитрий Песков
12:58 27.10.2022 (обновлено: 13:48 27.10.2022)
 
Путин не передавал никакого послания Зеленскому, заявили в Кремле

Песков: Путин не передавал Зеленскому специального послания через президента Гвинеи-Бисау

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому какого-то особого послания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало о том, что Путин якобы просил его передать украинскому коллеге сообщение о его готовности к переговорам.
Песков пояснил, что на встрече с Эмбало Путин рассказал о переговорах, которые российская и украинская делегация провели в марте, о выходе на договоренность и о том, что Киев сам отказался от собственных предложений.
"При этом президент подчеркнул, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Россия не меняет позиции и готова возобновить диалог, но Киев не только не хочет вести переговоры, но и запретил это законодательно.
"Собственно, наш коллега из Африканского государства <...> изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло", — заключил Песков.
Президент Гвинеи-Бисау побывал в Москве с визитом 25 октября. На встрече с Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.
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