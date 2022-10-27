https://ria.ru/20221027/polsha-1827210930.html

Польша поддерживает Черногорию в ее стремлении стать членом ЕС

Польша поддерживает Черногорию в ее стремлении стать членом ЕС - РИА Новости, 27.10.2022

Польша поддерживает Черногорию в ее стремлении стать членом ЕС

Польша поддерживает Черногорию в ее стремлении стать членом Европейского союза, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим черногорским коллегой РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:09

2022-10-27T15:09

2022-10-27T15:09

в мире

анджей дуда

черногория

польша

варшава

евросоюз

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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Польша поддерживает Черногорию в ее стремлении стать членом Европейского союза, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим черногорским коллегой Джукановичем в Варшаве.Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году."Мы являемся сторонником открытых дверей", - сказал Дуда, отвечая на вопрос об отношении к вероятному вступлению в ЕС Черногории.Также польский президент заявил, что предложит коллегам по инициативе Трехморья, чтобы в ближайшем будущем Черногория получила статус государства, сотрудничающего с инициативой. Такой статус впервые был присвоен Украине в июне текущего года."Я бы хотел, чтобы мы максимально расширили инициативу Трехморья", - сказал он.Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.

https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html

https://ria.ru/20221021/duda-1825651460.html

черногория

польша

варшава

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