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В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам - РИА Новости, 27.10.2022
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В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам
В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам - РИА Новости, 27.10.2022
В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам
В Польше решили одновременно снести сразу четыре памятника советским воинам в разных регионах страны, заявили в Институте национальной памяти (IPN). РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:49
2022-10-27T16:51
в мире
анджей дуда
польша
россия
западно-поморское воеводство
европа
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ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. В Польше решили одновременно снести сразу четыре памятника советским воинам в разных регионах страны, заявили в Институте национальной памяти (IPN)."Двадцать седьмого октября в 9:00 (10:00 мск) впервые в истории одновременно в четырех населенных пунктах: Глубчице, Бычине (Опольское воеводство), Боболице (Западно-Поморское воеводство) и недалеко от Сташова (Свентокшиское воеводство) состоится демонтаж четырех памятников, посвященных Красной армии", — говорится в сообщении.Памятник "Благодарности Красной армии" в Глубчице установили в 1945 году в городском парке в честь красноармейцев, погибших здесь. В нижней части постамента размещена табличка с надписью: "Честь и слава солдатам Советской армии, павшим за освобождение Глубчицкой Земли". Планируется, что обелиск и фигуру советского воина демонтируют, а пьедестал сохранят и установят на нем новый памятник.Монумент в Бычине увековечил память 38 красноармейцев 1-го Украинского фронта, которые в январе 1945 года погибли в боях за город. В 50-е годы останки советских воинов эксгумировали и перенесли на другие кладбища. Несколько лет назад с памятника убрали звезду и мемориальную доску.На памятнике в Боболице нанесена надпись: "Вечная слава нашим героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины". Его установили на шести могилах красноармейцев, останки которых в 1952 году эксгумировали и перенесли на местное кладбище.В населенном пункте Мокре Свентокшиского воеводства памятник солдатам Красной армии находится на опушке леса. На нем установлена доска в память о начале зимнего наступления 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева, в результате которого была освобождена Польша.Президент IPN Кароль Навроцкий в марте 2022 года в очередной раз призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все названия и символы, "символизирующие коммунизм".За последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды тоталитаризма в названиях объектов публичного пользования. Закон предполагает в числе прочего снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, речь идет примерно о 230 монументах Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз обращали внимание, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
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в мире, анджей дуда, польша, россия, западно-поморское воеводство, европа
В мире, Анджей Дуда, Польша, Россия, Западно-Поморское воеводство, Европа
10:49 27.10.2022 (обновлено: 16:51 27.10.2022)
 
В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам

В Польше одновременно демонтируют четыре памятника советским воинам в четырех районах

© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Institute of National Remembrance
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 окт — РИА Новости. В Польше решили одновременно снести сразу четыре памятника советским воинам в разных регионах страны, заявили в Институте национальной памяти (IPN).
"Двадцать седьмого октября в 9:00 (10:00 мск) впервые в истории одновременно в четырех населенных пунктах: Глубчице, Бычине (Опольское воеводство), Боболице (Западно-Поморское воеводство) и недалеко от Сташова (Свентокшиское воеводство) состоится демонтаж четырех памятников, посвященных Красной армии", — говорится в сообщении.
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Памятник "Благодарности Красной армии" в Глубчице установили в 1945 году в городском парке в честь красноармейцев, погибших здесь. В нижней части постамента размещена табличка с надписью: "Честь и слава солдатам Советской армии, павшим за освобождение Глубчицкой Земли". Планируется, что обелиск и фигуру советского воина демонтируют, а пьедестал сохранят и установят на нем новый памятник.
© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша
1 из 2
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
© Фото : Institute of National Remembrance
© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша
2 из 2
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
© Фото : Institute of National Remembrance
1 из 2
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
© Фото : Institute of National Remembrance
2 из 2
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
© Фото : Institute of National Remembrance
Монумент в Бычине увековечил память 38 красноармейцев 1-го Украинского фронта, которые в январе 1945 года погибли в боях за город. В 50-е годы останки советских воинов эксгумировали и перенесли на другие кладбища. Несколько лет назад с памятника убрали звезду и мемориальную доску.
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В населенном пункте Мокре Свентокшиского воеводства памятник солдатам Красной армии находится на опушке леса. На нем установлена доска в память о начале зимнего наступления 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева, в результате которого была освобождена Польша.
Президент IPN Кароль Навроцкий в марте 2022 года в очередной раз призвал местные органы власти удалить из общественного пространства все названия и символы, "символизирующие коммунизм".
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Власти России не раз обращали внимание, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать.
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