https://ria.ru/20221027/pogoda-1827197275.html
Москвичам пообещали барическую пилу
Москвичам пообещали барическую пилу - РИА Новости, 27.10.2022
Москвичам пообещали барическую пилу
Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:29
2022-10-27T14:29
2022-10-27T14:40
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619339_0:203:3237:2024_1920x0_80_0_0_c3f7e34c0f24388214b01cbcddd3731e.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."При стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления - с 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше – снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20221027/pogoda-1827182376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818619339_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_9c09f47f6ff34a914feb292449797e85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
14:29 27.10.2022 (обновлено: 14:40 27.10.2022)
Москвичам пообещали барическую пилу
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о резких перепадах атмосферного давления