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Москвичам пообещали барическую пилу - РИА Новости, 27.10.2022
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Москвичам пообещали барическую пилу
Москвичам пообещали барическую пилу - РИА Новости, 27.10.2022
Москвичам пообещали барическую пилу
Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:29
2022-10-27T14:40
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."При стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления - с 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше – снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
14:29 27.10.2022 (обновлено: 14:40 27.10.2022)
 
Москвичам пообещали барическую пилу

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о резких перепадах атмосферного давления

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"При стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления - с 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше – снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - рассказал Тишковец.
Первый снег - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 13:58
Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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