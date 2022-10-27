https://ria.ru/20221027/pogoda-1827197275.html

Москвичам пообещали барическую пилу

Москвичам пообещали барическую пилу - РИА Новости, 27.10.2022

Москвичам пообещали барическую пилу

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:29

2022-10-27T14:29

2022-10-27T14:40

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."При стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления - с 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше – снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20221027/pogoda-1827182376.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"