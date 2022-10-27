https://ria.ru/20221027/pogoda-1827182376.html

Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 27.10.2022

Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

В понедельник в Москве резко похолодает, ночью ожидаются заморозки до минус 2 и метель, образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:58

2022-10-27T13:58

2022-10-27T14:24

общество

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В понедельник в Москве резко похолодает, ночью ожидаются заморозки до минус 2 и метель, образуется гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду, обратным суточным ходом температуры и сменой агрегатного состояния осадков", - рассказал Тишковец.Он отметил, что если еще утром в столице будет около 10 градусов тепла, то после полудня показания термометров понизятся до плюс 5 - плюс 7, вечером до пограничного для фазового состояния осадков уровня, плюс 1 - плюс 3 – дожди станут переходить в заряды мокрого снега с ухудшением видимости до нескольких километров."В понедельник, в тылу циклона, пройдут скоротечные снегопады, ночью по-прежнему ветрено и уже с метелью. Под утро в Москве подморозит до нуля - минус 2, по региону минус 4 - плюс 1, на дорогах станет скользко - образуется гололедица, местами припорошит символическим снежным покровом, в дневные часы кратковременный мокрый снег и не выше плюс 1 - плюс 3 и минус 1 - плюс 4, соответственно", - рассказал Тишковец.Собеседник агентства уточнил, что во вторник характер метеоусловий существенно не изменится, а значит, пора поменять летние автошины."Таким образом, с наступлением следующей недели глубокая осень сложит с себя полномочия и наступит предзимье", - заключил он.

https://ria.ru/20221027/pogoda-1827180943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"