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Москвичам пообещали рекордно теплые выходные - РИА Новости, 27.10.2022
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Москвичам пообещали рекордно теплые выходные
Москвичам пообещали рекордно теплые выходные - РИА Новости, 27.10.2022
Москвичам пообещали рекордно теплые выходные
Выходные в Москве будут рекордно теплыми - до плюс 12, но ветреными и ненастными – выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:54
2022-10-27T14:11
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выходные в Москве будут рекордно теплыми - до плюс 12, но ветреными и ненастными – выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал октября в Центральной России в метеорологическом отношении будет драматическим. Ближайшие трое суток пройдут под мощной струей теплого воздуха, согретого Гольфстримом, благодаря чему среднесуточная температура окажется на 3-5 градусов выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, если в пятницу даже ночью будет не ниже плюс 1 - плюс 6, то дневная температура повысится до плюс 6 - плюс 11, к вечеру небольшой дождь."Выходные, из-за гигантского североатлантического циклона, прогнозируются рекордно теплыми, но ветреными и ненастными – за каждые сутки будет проливаться почти по ведру дождевой воды - до 8 миллиметров, то есть суммарно выпадет до 25% месячной нормы. В субботу ночью плюс 4- плюс 9, днем плюс 7 - плюс 12, а ночь на воскресенье станет самой теплой как минимум за последние 75 лет - столбики термометров будут колебаться от плюс 6 до плюс 11, в Москве плюс 8 - плюс 10", - добавил метеоролог.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода, россия
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Погода, Россия
13:54 27.10.2022 (обновлено: 14:11 27.10.2022)
 
Москвичам пообещали рекордно теплые выходные

Синоптик Тишковец: выходные в Москве будут рекордно теплыми, но ветреными и ненастными

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкМузей-заповедник "Царицыно" в Москве
Музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Музей-заповедник "Царицыно" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выходные в Москве будут рекордно теплыми - до плюс 12, но ветреными и ненастными – выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Финал октября в Центральной России в метеорологическом отношении будет драматическим. Ближайшие трое суток пройдут под мощной струей теплого воздуха, согретого Гольфстримом, благодаря чему среднесуточная температура окажется на 3-5 градусов выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.
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По его словам, если в пятницу даже ночью будет не ниже плюс 1 - плюс 6, то дневная температура повысится до плюс 6 - плюс 11, к вечеру небольшой дождь.
"Выходные, из-за гигантского североатлантического циклона, прогнозируются рекордно теплыми, но ветреными и ненастными – за каждые сутки будет проливаться почти по ведру дождевой воды - до 8 миллиметров, то есть суммарно выпадет до 25% месячной нормы. В субботу ночью плюс 4- плюс 9, днем плюс 7 - плюс 12, а ночь на воскресенье станет самой теплой как минимум за последние 75 лет - столбики термометров будут колебаться от плюс 6 до плюс 11, в Москве плюс 8 - плюс 10", - добавил метеоролог.
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