https://ria.ru/20221027/pogoda-1827180943.html

Москвичам пообещали рекордно теплые выходные

Москвичам пообещали рекордно теплые выходные - РИА Новости, 27.10.2022

Москвичам пообещали рекордно теплые выходные

Выходные в Москве будут рекордно теплыми - до плюс 12, но ветреными и ненастными – выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:54

2022-10-27T13:54

2022-10-27T14:11

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выходные в Москве будут рекордно теплыми - до плюс 12, но ветреными и ненастными – выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Финал октября в Центральной России в метеорологическом отношении будет драматическим. Ближайшие трое суток пройдут под мощной струей теплого воздуха, согретого Гольфстримом, благодаря чему среднесуточная температура окажется на 3-5 градусов выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, если в пятницу даже ночью будет не ниже плюс 1 - плюс 6, то дневная температура повысится до плюс 6 - плюс 11, к вечеру небольшой дождь."Выходные, из-за гигантского североатлантического циклона, прогнозируются рекордно теплыми, но ветреными и ненастными – за каждые сутки будет проливаться почти по ведру дождевой воды - до 8 миллиметров, то есть суммарно выпадет до 25% месячной нормы. В субботу ночью плюс 4- плюс 9, днем плюс 7 - плюс 12, а ночь на воскресенье станет самой теплой как минимум за последние 75 лет - столбики термометров будут колебаться от плюс 6 до плюс 11, в Москве плюс 8 - плюс 10", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221027/pogoda-1827182376.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос", погода, россия