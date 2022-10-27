https://ria.ru/20221027/pogoda-1827085743.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 27.10.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Хмурое небо, небольшой дождь и до плюс 6 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:51

2022-10-27T08:51

2022-10-27T08:51

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хмурое небо, небольшой дождь и до плюс 6 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас сегодня метеоусловия за бортом плюс 1,8, небо хмурится, в течение дня скажется влияние циклонического вихря, маршрут которого проляжет через Черноземье и как раз там пройдут все аномальные дожди, которые накануне обрушились на Донбасс. Столичный регион будет задевать по касательной эта спираль облачных полей, она будет по касательной цеплять и Москву. Небо будет хмуриться, кое-где возможны неустойчивые прояснения, чем дальше на север столичного региона, тем больше вероятность просвета в облаках, а чем южнее, тем поля облачности более многослойные, плотные", - рассказал Тишковец.Он отметил, что местами возможен небольшой дождь, но он ожидается преимущественно в южной половине Подмосковья. Москву он тоже будет цеплять, но очень символично - не более 0,9 миллиметров."Ветер при этом северо-восточных румбов 3-8 метров в секунду. Температура плюс 4 - плюс 6 в городе, плюс 2 - плюс 7 в Подмосковье, это как раз укладывается в рамки климатической нормы конца октября. Атмосферное давление подрастёт и составит 752 миллиметра ртутного столба", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221026/moskva-1826842115.html

https://ria.ru/20221026/zima-1826791132.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"