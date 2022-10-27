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ФНС запустила страницу со всеми мерами поддержки, доступными мобилизованным - РИА Новости, 27.10.2022
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ФНС запустила страницу со всеми мерами поддержки, доступными мобилизованным
ФНС запустила страницу со всеми мерами поддержки, доступными мобилизованным - РИА Новости, 27.10.2022
ФНС запустила страницу со всеми мерами поддержки, доступными мобилизованным
Федеральная налоговая служба России запустила на своем официальном сайте специальную промостраницу, на которой можно получить информацию сразу обо всех мерах... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:49
2022-10-27T11:49
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России запустила на своем официальном сайте специальную промостраницу, на которой можно получить информацию сразу обо всех мерах поддержки, доступных мобилизованным гражданам.В частности, для мобилизованных перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов."Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения", - указывает ФНС.Пользователи также могут задать специалистам вопросы по мерам поддержки через специальный сервис или контакт-центр ФНС.
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
11:49 27.10.2022
 
ФНС запустила страницу со всеми мерами поддержки, доступными мобилизованным

ФНС запустила страницу с информацией обо всех мерах поддержки, доступных мобилизованным

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМонеты России и конверты с логотипом ФНС
Монеты России и конверты с логотипом ФНС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Монеты России и конверты с логотипом ФНС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России запустила на своем официальном сайте специальную промостраницу, на которой можно получить информацию сразу обо всех мерах поддержки, доступных мобилизованным гражданам.
В частности, для мобилизованных перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.
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Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов.
"Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения", - указывает ФНС.
Пользователи также могут задать специалистам вопросы по мерам поддержки через специальный сервис или контакт-центр ФНС.
 
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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