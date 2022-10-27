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Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/pobeda-1827197594.html
Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы
Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы - РИА Новости, 27.10.2022
Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:30
2022-10-27T14:30
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
херсон
ситуация в днр и лнр
россия
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы."В общем ситуация в городе достаточно спокойная. Херсон сейчас - Рубикон, и мы будем его отстаивать до полной победы", - сказал Сальдо в эфире "Россия 24".Он рассказал, что сейчас полиция и добровольцы круглосуточно патрулируют Херсон, чтобы не допустить мародерства и защитить имущество граждан, работают все коммунальные службы. "Все социальные выплаты, пенсии будут выплачиваться", - подчеркнул врио главы региона.Ранее Сальдо сообщил, что порядка 80 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221027/vsu-1827180745.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , херсон, ситуация в днр и лнр, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсонская область , Херсон, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Общество
14:30 27.10.2022
 
Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы

Врио губернатора Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы

© Фото : Владимир Сальдо / ВКВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы.
"В общем ситуация в городе достаточно спокойная. Херсон сейчас - Рубикон, и мы будем его отстаивать до полной победы", - сказал Сальдо в эфире "Россия 24".
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
13:54Специальная военная операция на Украине
ВС России сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях
Он рассказал, что сейчас полиция и добровольцы круглосуточно патрулируют Херсон, чтобы не допустить мародерства и защитить имущество граждан, работают все коммунальные службы. "Все социальные выплаты, пенсии будут выплачиваться", - подчеркнул врио главы региона.
Ранее Сальдо сообщил, что порядка 80 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВладимир ПутинХерсонская областьХерсонСитуация в ДНР и ЛНРРоссияОбщество
 
 
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