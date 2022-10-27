https://ria.ru/20221027/pobeda-1827197594.html

Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы

Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы - РИА Новости, 27.10.2022

Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:30

2022-10-27T14:30

2022-10-27T14:30

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

владимир путин

херсонская область

херсон

ситуация в днр и лнр

россия

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до полной победы."В общем ситуация в городе достаточно спокойная. Херсон сейчас - Рубикон, и мы будем его отстаивать до полной победы", - сказал Сальдо в эфире "Россия 24".Он рассказал, что сейчас полиция и добровольцы круглосуточно патрулируют Херсон, чтобы не допустить мародерства и защитить имущество граждан, работают все коммунальные службы. "Все социальные выплаты, пенсии будут выплачиваться", - подчеркнул врио главы региона.Ранее Сальдо сообщил, что порядка 80 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221027/vsu-1827180745.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

херсон

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