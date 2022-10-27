https://ria.ru/20221027/plan-1827074706.html

Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым

Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым - РИА Новости, 27.10.2022

Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым

Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю, написал на своем сайте бывший сотрудник... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T04:15

2022-10-27T04:15

2022-10-27T12:52

владимир путин

пол крейг робертс

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Американский чиновник напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы в Крыму. По его мнению, российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после государственного переворота в Киеве.Он отметил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов."Девяносто семь процентов жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Путин принял запрос полуострова", — говорится в публикации.После распада СССР Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.

https://ria.ru/20221026/krym-1826797027.html

https://ria.ru/20221019/milliarder-1825007972.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

россия

украина

сша

республика крым

севастополь

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владимир путин, пол крейг робертс, рональд рейган, россия, украина, сша, в мире, республика крым, севастополь