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Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым - РИА Новости, 27.10.2022
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Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым
Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым - РИА Новости, 27.10.2022
Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым
Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю, написал на своем сайте бывший сотрудник... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:15
2022-10-27T12:52
владимир путин
пол крейг робертс
рональд рейган
россия
украина
сша
в мире
республика крым
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Американский чиновник напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы в Крыму. По его мнению, российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после государственного переворота в Киеве.Он отметил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов."Девяносто семь процентов жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Путин принял запрос полуострова", — говорится в публикации.После распада СССР Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.
https://ria.ru/20221026/krym-1826797027.html
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украина
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владимир путин, пол крейг робертс, рональд рейган, россия, украина, сша, в мире, республика крым, севастополь
Владимир Путин, Пол Крейг Робертс, Рональд Рейган, Россия, Украина, США, В мире, Республика Крым, Севастополь
04:15 27.10.2022 (обновлено: 12:52 27.10.2022)
 
Экс-сотрудник Белого дома рассказал, как Путин разрушил планы США на Крым

Экс-работник Белого дома Робертс: Путин предотвратил план США лишить Россию выхода к морям

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Американский чиновник напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы в Крыму. По его мнению, российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после государственного переворота в Киеве.
"Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю", — считает Робертс.
Он отметил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов.
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"Девяносто семь процентов жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Путин принял запрос полуострова", — говорится в публикации.
После распада СССР Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны киевских властей. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президент Борис Ельцин и его украинский коллега Леонид Кучма.
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В числе прочего в состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.
В 2010 году президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех соглашений.
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