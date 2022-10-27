14:56 27.10.2022 (обновлено: 15:03 27.10.2022)
В Италии подозревают Pfizer в сокрытии прибыли для уклонения от налогов
В Италии Pfizer подозревают в сокрытии от налоговой выручки в 1,2 миллиарда долларов
Шприц на фоне логотипа Pfizer. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия проводит расследование в отношении фармацевтической компании Pfizer по подозрению в сокрытии прибыли в размере 1,2 миллиарда долларов для уклонения от уплаты налогов, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, силовое подразделение минфина Италии подозревает, что расположенное недалеко от Рима отделение компании - Pfizer Italia Srl - переводило часть капитала в отделения, расположенные в США и Нидерландах, для того, чтобы не платить налоги, которые могут достигать 26%.
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Агентство отмечает, что проведение расследования еще не означает, что Pfizer была замешана в каких-то неправомерных действиях. После завершения расследования результаты будут переданы на изучение в налоговое ведомство Италии.
"Итальянские налоговые власти регулярно проводят аудит и проверку налогов Pfizer, а компания содействует таким аудитам и расследованиям. Pfizer соблюдает налоговое законодательство и требования Италии", - заявила агентству представитель фармкомпании Пэм Эйзель.
Ранее новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в Сенате национального парламента, заявила, что будет вестись "жесткая борьба с уклонением от уплаты налогов", начиная с масштабных неплательщиков налогов, крупных компаний и махинаций с НДС. По ее словам, это должно стать настоящей борьбой с уклонением от уплаты налогов, а не "погоней за доходами".