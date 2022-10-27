https://ria.ru/20221027/peskov-1827164849.html
Песков ответил на вопрос о российском судне у "Северных потоков"
Песков ответил на вопрос о российском судне у "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022
Песков ответил на вопрос о российском судне у "Северных потоков"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое якобы прибыло в экономическую РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:02
2022-10-27T13:02
2022-10-27T13:17
швеция
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
генеральная прокуратура рф
дания
мария захарова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое якобы прибыло в экономическую зону Швеции вблизи от поврежденных "Северных потоков".Ранее шведские СМИ сообщили, что якобы судно под российским флагом прибыло в экономическую зону Швеции, туда, где повреждены ветки "Северных потоков"."Вы знаете, я не располагаю информацией на этот счет. Тут я просто не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли появление такого судна то, что Россия начала собственное расследование произошедшего на "Северных потоках".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html
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швеция, россия, северный поток, авария на "северных потоках", дмитрий песков (спецпредставитель президента), генеральная прокуратура рф, дания, мария захарова, в мире
Швеция, Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Генеральная прокуратура РФ, Дания, Мария Захарова, В мире
13:02 27.10.2022 (обновлено: 13:17 27.10.2022)
Песков ответил на вопрос о российском судне у "Северных потоков"
Песков ответил на вопрос о судне под российским флагом у поврежденных "Северных потоков"