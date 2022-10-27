https://ria.ru/20221027/peskov-1827164849.html

Песков ответил на вопрос о российском судне у "Северных потоков"

Песков ответил на вопрос о российском судне у "Северных потоков" - РИА Новости, 27.10.2022

Песков ответил на вопрос о российском судне у "Северных потоков"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое якобы прибыло в экономическую РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:02

2022-10-27T13:02

2022-10-27T13:17

швеция

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

генеральная прокуратура рф

дания

мария захарова

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего не известно о судне под российским флагом, которое якобы прибыло в экономическую зону Швеции вблизи от поврежденных "Северных потоков".Ранее шведские СМИ сообщили, что якобы судно под российским флагом прибыло в экономическую зону Швеции, туда, где повреждены ветки "Северных потоков"."Вы знаете, я не располагаю информацией на этот счет. Тут я просто не знаю, что это за судно и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли появление такого судна то, что Россия начала собственное расследование произошедшего на "Северных потоках".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html

https://ria.ru/20221027/gaz-1827158955.html

швеция

россия

дания

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швеция, россия, северный поток, авария на "северных потоках", дмитрий песков (спецпредставитель президента), генеральная прокуратура рф, дания, мария захарова, в мире