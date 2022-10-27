https://ria.ru/20221027/peskov-1827163551.html

Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу

Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу - РИА Новости, 27.10.2022

Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов, назвал это чудовищной ложью и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:59

2022-10-27T12:59

2022-10-27T13:58

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ссср

польша

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

анджей дуда

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления из Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов, назвал это чудовищной ложью и попыткой оболванить молодое поколение поляков."Первое - это ложь, ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского союза тогда погибло, граждан Российской Федерации, других республик, которые тогда входили в состав Советского союза, погибли, освобождая Польшу. Поэтому это чудовищная ложь. Очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям из Варшавы, что в 1945 году Советский союз не принес свободу в Польшу.Он выразил надежду, что история покажет неправильность этого."Но по-другому, наверное, и невозможно к этому относиться", - добавил Песков.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек. Советские военные оказали огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.

https://ria.ru/20220917/polsha-1817489215.html

https://ria.ru/20210614/polsha-1736857284.html

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в мире, варшава, ссср, польша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, анджей дуда, россия