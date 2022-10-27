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Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70%
Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70% - РИА Новости, 27.10.2022
Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70%
Экспортные контейнерные перевозки через погранпереход "Махалино-Хуньчунь (КНР)" в Приморье выросли на 70% в сентябре 2022 года, пишет портал Advis.ru. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:37
2022-10-27T12:37
2022-10-27T12:37
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспортные контейнерные перевозки через погранпереход "Махалино-Хуньчунь (КНР)" в Приморье выросли на 70% в сентябре 2022 года, пишет портал Advis.ru.За прошлый месяц в Китай отправили 1,1 тысячи ДФЭ. А всего в обоих направлениях через этот пункт пропуска в сентябре перевезли 328 тысячи тонн различных грузов, и это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть этого объема составил уголь -- 284 тысячи тонн.За 9 месяцев текущего года перевозки грузов через Махалино - Хуньчунь в обоих направлениях превысили 2,6 миллиона тонн, что на 13% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.
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РИА Новости
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