https://ria.ru/20221027/perevozki-1827154614.html

Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70%

Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70% - РИА Новости, 27.10.2022

Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70%

Экспортные контейнерные перевозки через погранпереход "Махалино-Хуньчунь (КНР)" в Приморье выросли на 70% в сентябре 2022 года, пишет портал Advis.ru. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:37

2022-10-27T12:37

2022-10-27T12:37

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспортные контейнерные перевозки через погранпереход "Махалино-Хуньчунь (КНР)" в Приморье выросли на 70% в сентябре 2022 года, пишет портал Advis.ru.За прошлый месяц в Китай отправили 1,1 тысячи ДФЭ. А всего в обоих направлениях через этот пункт пропуска в сентябре перевезли 328 тысячи тонн различных грузов, и это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть этого объема составил уголь -- 284 тысячи тонн.За 9 месяцев текущего года перевозки грузов через Махалино - Хуньчунь в обоих направлениях превысили 2,6 миллиона тонн, что на 13% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20221025/kitay-1826715197.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, россия, экономика