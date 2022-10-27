Рейтинг@Mail.ru
Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70% - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221027/perevozki-1827154614.html
Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70%
Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70% - РИА Новости, 27.10.2022
Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70%
Экспортные контейнерные перевозки через погранпереход "Махалино-Хуньчунь (КНР)" в Приморье выросли на 70% в сентябре 2022 года, пишет портал Advis.ru. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:37
2022-10-27T12:37
россия-китай: главное
китай
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_0:344:3029:2047_1920x0_80_0_0_78aca6d39e879985cc1aa9883ebbabc7.jpg
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспортные контейнерные перевозки через погранпереход "Махалино-Хуньчунь (КНР)" в Приморье выросли на 70% в сентябре 2022 года, пишет портал Advis.ru.За прошлый месяц в Китай отправили 1,1 тысячи ДФЭ. А всего в обоих направлениях через этот пункт пропуска в сентябре перевезли 328 тысячи тонн различных грузов, и это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть этого объема составил уголь -- 284 тысячи тонн.За 9 месяцев текущего года перевозки грузов через Махалино - Хуньчунь в обоих направлениях превысили 2,6 миллиона тонн, что на 13% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20221025/kitay-1826715197.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155493/13/1554931342_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_58027373030d32223ae857d44051b73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Экономика
12:37 27.10.2022
 

Объем контейнерных перевозок РФ-КНР через Приморье вырос в сентябре на 70%

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспортные контейнерные перевозки через погранпереход "Махалино-Хуньчунь (КНР)" в Приморье выросли на 70% в сентябре 2022 года, пишет портал Advis.ru.
За прошлый месяц в Китай отправили 1,1 тысячи ДФЭ. А всего в обоих направлениях через этот пункт пропуска в сентябре перевезли 328 тысячи тонн различных грузов, и это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основную часть этого объема составил уголь -- 284 тысячи тонн.
За 9 месяцев текущего года перевозки грузов через Махалино - Хуньчунь в обоих направлениях превысили 2,6 миллиона тонн, что на 13% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 17:34Россия-Китай: Главное
Эксперт: рост товарооборота с Китаем cвязан с переориентацией РФ на Восток
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала