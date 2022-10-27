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"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран - РИА Новости, 27.10.2022
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"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран
"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран - РИА Новости, 27.10.2022
"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран
"Тинькофф банк" убрал возможность совершать SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из сообщений на официальном... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:31
2022-10-27T14:31
экономика
грузия
монголия
тинькофф. кредитные системы
азербайджан
swift
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Тинькофф банк" убрал возможность совершать SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из сообщений на официальном сайте банка."Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем", - говорится в публикации на сайте, обновленной 27 октября.При этом 14 октября в кредитной организации сообщали, что отправляют переводы в долларах и евро "во все банки Азербайджана и Армении, а также в некоторые банки Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Китая".Кроме того в банке напомнили об ограничениях, которые сейчас действуют для таких переводов. Так, Банк России позволяет резидентам и нерезидентам из дружественных стран переводить за месяц сумму до 1 миллиона долларов или эквивалент в евро. Сам "Тинькофф" берет комиссию в 1% от суммы перевода, минимум 30 и максимум 200 условных единиц, без специальных условий. Также в некоторые банки Азербайджана можно отправлять только от 10 тысяч долларов или евро.Летом "Тинькофф банк" сообщал, что до 1 октября 2022 года прекращает отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.
https://ria.ru/20221014/tinkoff-1824149824.html
https://ria.ru/20220930/vyvod-1820595607.html
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экономика, грузия, монголия, тинькофф. кредитные системы, азербайджан, swift
Экономика, Грузия, Монголия, Тинькофф. Кредитные Системы, Азербайджан, SWIFT
14:31 27.10.2022
 
"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран

"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в Грузию, Монголию и три страны СНГ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Тинькофф банк" убрал возможность совершать SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из сообщений на официальном сайте банка.
"Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем", - говорится в публикации на сайте, обновленной 27 октября.
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 17:53
"Тинькофф" предупредил о сложностях в работе приложения банка за границей
При этом 14 октября в кредитной организации сообщали, что отправляют переводы в долларах и евро "во все банки Азербайджана и Армении, а также в некоторые банки Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Китая".
Кроме того в банке напомнили об ограничениях, которые сейчас действуют для таких переводов. Так, Банк России позволяет резидентам и нерезидентам из дружественных стран переводить за месяц сумму до 1 миллиона долларов или эквивалент в евро. Сам "Тинькофф" берет комиссию в 1% от суммы перевода, минимум 30 и максимум 200 условных единиц, без специальных условий. Также в некоторые банки Азербайджана можно отправлять только от 10 тысяч долларов или евро.
Летом "Тинькофф банк" сообщал, что до 1 октября 2022 года прекращает отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 14:33
"Тинькофф" временно ограничил мгновенный вывод средств с брокерского счета
 
ЭкономикаГрузияМонголияТинькофф. Кредитные СистемыАзербайджанSWIFT
 
 
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