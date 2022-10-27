https://ria.ru/20221027/perevody-1827197849.html

"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран

"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран - РИА Новости, 27.10.2022

"Тинькофф" закрыл валютные SWIFT-переводы в несколько стран

"Тинькофф банк" убрал возможность совершать SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из сообщений на официальном... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:31

2022-10-27T14:31

2022-10-27T14:31

экономика

грузия

монголия

тинькофф. кредитные системы

азербайджан

swift

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Тинькофф банк" убрал возможность совершать SWIFT-переводы в валюте в Белоруссию, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из сообщений на официальном сайте банка."Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем", - говорится в публикации на сайте, обновленной 27 октября.При этом 14 октября в кредитной организации сообщали, что отправляют переводы в долларах и евро "во все банки Азербайджана и Армении, а также в некоторые банки Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и Китая".Кроме того в банке напомнили об ограничениях, которые сейчас действуют для таких переводов. Так, Банк России позволяет резидентам и нерезидентам из дружественных стран переводить за месяц сумму до 1 миллиона долларов или эквивалент в евро. Сам "Тинькофф" берет комиссию в 1% от суммы перевода, минимум 30 и максимум 200 условных единиц, без специальных условий. Также в некоторые банки Азербайджана можно отправлять только от 10 тысяч долларов или евро.Летом "Тинькофф банк" сообщал, что до 1 октября 2022 года прекращает отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT из-за увеличения числа проверок со стороны западных банков и снижения объема обрабатываемых ими платежей российских резидентов.

https://ria.ru/20221014/tinkoff-1824149824.html

https://ria.ru/20220930/vyvod-1820595607.html

грузия

монголия

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экономика, грузия, монголия, тинькофф. кредитные системы, азербайджан, swift