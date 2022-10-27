https://ria.ru/20221027/peregovory-1827345622.html

Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном

Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном - РИА Новости, 27.10.2022

Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном

Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, заявил президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его разговора с... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:54

2022-10-27T19:54

2022-10-27T20:26

владимир путин

эммануэль макрон

россия

франция

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, заявил президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном."Отрицательно, я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать", - сказал он выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что после этого перестал спрашивать Макрона, кто сидит в его кабинете. "А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает", - сказал он."Наоборот, когда идут ... телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не подлежат или подлежит что-то по договоренности сторон. Если это делает кто-то в одностороннем порядке, это неприлично", - добавил президент.Ранее французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.

https://ria.ru/20221024/peregovory-1826241333.html

россия

франция

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"Форматы общения нужно соблюдать". Путин прокомментировал обнародование его телефонного разговора с Макроном Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, заявил президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. 2022-10-27T19:54 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире