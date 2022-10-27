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Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном
Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном - РИА Новости, 27.10.2022
Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном
Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, заявил президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его разговора с... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:54
2022-10-27T20:26
владимир путин
эммануэль макрон
россия
франция
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, заявил президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном."Отрицательно, я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать", - сказал он выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что после этого перестал спрашивать Макрона, кто сидит в его кабинете. "А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает", - сказал он."Наоборот, когда идут ... телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не подлежат или подлежит что-то по договоренности сторон. Если это делает кто-то в одностороннем порядке, это неприлично", - добавил президент.Ранее французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
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"Форматы общения нужно соблюдать". Путин прокомментировал обнародование его телефонного разговора с Макроном
Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, заявил президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
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владимир путин, эммануэль макрон, россия, франция, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
19:54 27.10.2022 (обновлено: 20:26 27.10.2022)
 
Путин осудил обнародование его телефонного разговора с Макроном

Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, заявил президент России Владимир Путин, комментируя обнародование его разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
"Отрицательно, я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать", - сказал он выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что после этого перестал спрашивать Макрона, кто сидит в его кабинете. "А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает", - сказал он.
"Наоборот, когда идут ... телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не подлежат или подлежит что-то по договоренности сторон. Если это делает кто-то в одностороннем порядке, это неприлично", - добавил президент.
Ранее французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:56
Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами
 
Владимир ПутинЭммануэль МакронРоссияФранцияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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