https://ria.ru/20221027/peregovory-1827162676.html
Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков
Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2022
Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков
Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:57
2022-10-27T12:57
2022-10-27T13:21
киев
россия
вашингтон (штат)
сша
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
умаро сиссоко эмбало
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы президент РФ Владимир Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам."При этом, президент подчеркнул, что, ну очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании вести переговоры со стороны Украины."Собственно, наш коллега, коллега из Африканского государства... изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны", - отметил Песков.Ранее президент Гвинеи-Бисау находился в России с официальным визитом. Во время переговоров с Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20221027/poslanie-1827162934.html
https://ria.ru/20221026/peregovory-1827063436.html
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киев, россия, вашингтон (штат), сша, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), умаро сиссоко эмбало, владимир путин
Киев, Россия, Вашингтон (штат), США, Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Умаро Сиссоко Эмбало, Владимир Путин
12:57 27.10.2022 (обновлено: 13:21 27.10.2022)
Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков
Песков: Кремль считает очевидным, что Киев отказался от переговоров с Россией по указу США