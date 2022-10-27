https://ria.ru/20221027/peregovory-1827162676.html

Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков

Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков - РИА Новости, 27.10.2022

Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков

Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:57

2022-10-27T12:57

2022-10-27T13:21

киев

россия

вашингтон (штат)

сша

украина

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

умаро сиссоко эмбало

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы президент РФ Владимир Путин просил передать Владимиру Зеленскому сообщение о его готовности к переговорам."При этом, президент подчеркнул, что, ну очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании вести переговоры со стороны Украины."Собственно, наш коллега, коллега из Африканского государства... изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и что он, собственно, вот эту позицию Путина донесет до украинской стороны", - отметил Песков.Ранее президент Гвинеи-Бисау находился в России с официальным визитом. Во время переговоров с Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20221027/poslanie-1827162934.html

https://ria.ru/20221026/peregovory-1827063436.html

киев

россия

вашингтон (штат)

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, вашингтон (штат), сша, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), умаро сиссоко эмбало, владимир путин