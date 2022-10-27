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СМИ: в Нидерландах закрылись десятки пекарен из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 27.10.2022
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СМИ: в Нидерландах закрылись десятки пекарен из-за энергетического кризиса
СМИ: в Нидерландах закрылись десятки пекарен из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 27.10.2022
СМИ: в Нидерландах закрылись десятки пекарен из-за энергетического кризиса
Около 20 пекарен в Нидерландах вынуждены были закрыться из-за резкого роста инфляции, вызванной энергетическим кризисом, сообщает портал NL Times со ссылкой на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:13
2022-10-27T21:13
нидерланды
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Около 20 пекарен в Нидерландах вынуждены были закрыться из-за резкого роста инфляции, вызванной энергетическим кризисом, сообщает портал NL Times со ссылкой на Голландскую ассоциацию предпринимателей по производству хлеба и кондитерских изделий (NBOV).Сообщается, что пекарни в Нидерландах вынуждены закрываться из-за возросших цен на сырье и электроэнергию. Затраты пекарен увеличились на 80%.Директор ассоциации Мари-Элен Зенгеринк подчеркнула, что это касается всего бизнеса. По ее словам, сотни сотрудников пекарен могут остаться без работы.В дополнение к высоким затратам пекари также сталкиваются с уменьшением числа клиентов, что сказывается на обороте."Большинство пекарей в последнее время подняли цены в два-три раза, но так не может продолжаться бесконечно. Люди должны продолжать покупать хлеб и выпечку", - сказала Зенгеринк.По ее словам, власти должны принять меры. "Это правда, что цена на газ падает, но пекари еще не видят этого снижения в своих счетах за электроэнергию. А потребность в этом сейчас высока… Кабинет министров мог бы компенсировать разницу между ценой на энергоносители тогда и сейчас авансом", - отметила глава ассоциации.Ранее сообщалось, что власти Нидерландов планируют выделить малому и среднему бизнесу 3,1 миллиарда евро на возмещение возросших затрат на электроэнергию. Данная мера будет действовать с ноября текущего года до конца 2023 года. Ожидается, что пособием смогут воспользоваться несколько десятков тысяч предприятий. Это коснется тех компаний, чьи затраты на электроэнергию составляют более 12,5% от продаж.Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.
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нидерланды
Нидерланды
21:13 27.10.2022
 
СМИ: в Нидерландах закрылись десятки пекарен из-за энергетического кризиса

NL Times: около 20 пекарен в Нидерландах вынуждены были закрыться из-за энергокризиса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкПроизводство хлебобулочных изделий
Производство хлебобулочных изделий - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Производство хлебобулочных изделий. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Около 20 пекарен в Нидерландах вынуждены были закрыться из-за резкого роста инфляции, вызванной энергетическим кризисом, сообщает портал NL Times со ссылкой на Голландскую ассоциацию предпринимателей по производству хлеба и кондитерских изделий (NBOV).
Сообщается, что пекарни в Нидерландах вынуждены закрываться из-за возросших цен на сырье и электроэнергию. Затраты пекарен увеличились на 80%.
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Директор ассоциации Мари-Элен Зенгеринк подчеркнула, что это касается всего бизнеса. По ее словам, сотни сотрудников пекарен могут остаться без работы.
В дополнение к высоким затратам пекари также сталкиваются с уменьшением числа клиентов, что сказывается на обороте.
"Большинство пекарей в последнее время подняли цены в два-три раза, но так не может продолжаться бесконечно. Люди должны продолжать покупать хлеб и выпечку", - сказала Зенгеринк.
По ее словам, власти должны принять меры. "Это правда, что цена на газ падает, но пекари еще не видят этого снижения в своих счетах за электроэнергию. А потребность в этом сейчас высока… Кабинет министров мог бы компенсировать разницу между ценой на энергоносители тогда и сейчас авансом", - отметила глава ассоциации.
Ранее сообщалось, что власти Нидерландов планируют выделить малому и среднему бизнесу 3,1 миллиарда евро на возмещение возросших затрат на электроэнергию. Данная мера будет действовать с ноября текущего года до конца 2023 года. Ожидается, что пособием смогут воспользоваться несколько десятков тысяч предприятий. Это коснется тех компаний, чьи затраты на электроэнергию составляют более 12,5% от продаж.
Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.
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